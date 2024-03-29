×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

BOTAŞ doğal gaz fiyatlarını değiştirmedi

Güncelleme Tarihi:

#BOTAŞ#Doğal Gaz#Fiyat
BOTAŞ doğal gaz fiyatlarını değiştirmedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 10:16

BOTAŞ, doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişikliğe gitmedi.

Haberin Devamı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ(BOTAŞ), 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildirdi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Kuruluşun doğal gaz toptan satış fiyatlarını; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmakta olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır." denildi.

BOTAŞ, Household Energy Price lndex (HEPİ) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının ülkemizde uygulandığını belirtti.

Gözden KaçmasınEmekliler ne kadar zam alacak, kök maaşlar değişiyor mu İşte tahminler…Emekliler ne kadar zam alacak, kök maaşlar değişiyor mu? İşte tahminler…Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#BOTAŞ#Doğal Gaz#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!