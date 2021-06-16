Boşandıktan sonra dünyanın en zenginleri arasına girmişti! Parasıyla ne yapacağını duyurdu

MacKenzie Scott, bir blog yazısında parayı "tarihsel olarak yetersiz finanse edilen ve gözden kaçanlara" vermek istediğini söyledi. Irk eşitsizliği, sanat ve eğitim alanlarında çalışan 286 kuruluşu seçtiğini yazdı.

Scott, dünyanın en zengin kadınlarından biri. Servetinin çoğu, şu anda dünyanın en zengin adamı olan Bezos'tan 2019 yılında boşanmasından geliyor. Anlaşmanın bir parçası olarak, Scott, 1994 yılında Bezos'un teknoloji devini kurmasına yardımcı olarak Amazon'un yüzde 4 hissesine sahip oldu.

UZUN SÜREDİR BAĞIŞ YAPIYOR

Hisselerden sonra Scott, aralık ayında, kadın liderliğindeki hayır kurumlarına, gıda bankalarına ve Siyah kolejlere sadece dört ayda 4 milyar dolardan fazla bağışta bulundu.

Bu bağışların büyüklüğüne rağmen, Forbes'a göre, 59,5 milyar dolarlık servetiyle hala dünyanın en zengin 22. insanı. Salı günkü en son blog yazısında, kime bağış yapacağını seçmek için bir araştırmacı ekibi ve yeni kocası fen bilgisi öğretmeni Dan Jewett ile birlikte çalışarak servetini yeniden dağıtmaya hevesli olduğunu bir kez daha söyledi.

BAĞIŞ TAAHHÜDÜ İMZALADI

2019'da servetinin çoğunu bağışlayacağına söz vererek Bağış Taahhüdü'nü imzaladı. Bağış Taahhüdü, dünyanın en zengin bireylerinin ve ailelerinin servetlerinin çoğunu geri vermeye adama taahhüdüdür. 2010 yılında Bill ve Melinda Gates ve Warren Buffett tarafından başlatıldı ve diğer imzacılar arasında Star Wars yaratıcısı George Lucas'ın beğenileri yer alıyor.

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