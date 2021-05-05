Oyunculardan CEO'lara milyarlık tazminatlar... İşte dünyanın en pahalı boşanmaları
Ünlülerin dünyasında boşanma davaları, duygusal gerginlikten banka hesabına kadar her şeyiyle göz önünde oluyor. Bazı boşanmalar var ki tazminatları dudak uçuklatıyor. İşte tarihin en pahalı boşanmaları.
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1
Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in boşanma kararının ardından akıllara tazminat ne kadar olacak sorusu geldi... Gates'in boşanması pahalı olsa da tarih dudak uçuklatan tazminatlara sahne olmuş... İşte en pahalı boşanmalar...
2
Madonna ve Guy Ritchie - 92 milyon dolar
Madonna 8 yıl evli kaldığı yönetmen Guy Ritchie'den boşanırken ona 92 milyon dolar tazminat ödedi. Ayrıca çiftin evliyken satın aldığı bir kır evi ile Londra'daki bir pub da Ritchie'ye kaldı.
3
Angelina Jolie ve Brad Pitt - 100 milyon dolar
Birliktelikleri gibi ayrılıkları da ses getiren oyuncular Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında 3’ü evlatlık, 3’ü biyolojik 6 çocuğunun velayeti de birçok kez tartışma konusu olmuştu. Altı çocuğu paylaşan çiftin, "Hollywood tarihindeki en pahalı boşanma davalarından biri" olarak bildirildiği bir anlaşmaya varmaya çalışırken, yalnızca yasal ücretler için 1 milyon dolardan fazla para harcadıkları bildirilmişti. Brad Pitt'in Jolie'ye 100 milyon dolar teklif ettiği ifade edilmişti.
4
Steven Spielberg ve Amy Irving - 100 milyon dolar
Çift, 1985'te evlendi, ancak 1989'da boşandılar. Amy'ye, 100 milyon dolar ödenmesine karar verildi ve o dönem en pahalı boşanmalardan biri olarak kabul edildi.
5
Tiger Woods ve Elin Nordegren - 110 milyon dolar
Tiger Woods, Elin Nordegren'le birlikteylen bir kaza geçirmiş ve yanında sevgilisi olduğu iddia edilmişti. Kazayla ilgili ortaya atılan iddialardan biri de oyuncunun karısı Elin Nordegren'in, sevgilisiyle araçta gördüğü Woods'u sopayla dövdüğü yönündeydi. Sonrasında Tiger Woods’un eşi boşanmak için tazminatı 750 milyon dolara çıkarmıştı ancak 110 milyon dolarda karar kılınmıştı.
6
Neil Diamond ve Marcia Murphey - 150 milyon dolara kadar
Marcia Murphey ve Neil Diamond, 25 yıl mutlu bir şekilde evli kaldılar ve çiftin, Jesse ve Micah adında iki oğlu dünyaya geldi. Evlilikleri 1995 yılında sona erdi, ancak hiçbir zaman doğrulanmamış olsa da, şarkıcının 300 milyon dolarlık kazancının ikisi arasında bölündüğü bildirildi.
7
Michael Jordan ve Juanita Vanoy - 168 milyon dolar
Basketbol efsanesi Michael Jordan, 1989'da Chicago Bulls ile ikinci sezonunda Juanita Vanoy ile evlendi. Üç çocuk dünyaya getiren çift, ayrılmanın eşiğine 2002 yılında girdi ancak 2006'da boşandı. Boşanma için 168 milyon dolar kabul edildi.
8
Bob Johnson ve Sheila Crump Johnson - 400 milyon dolar
Televizyonun ünlü simaları Bob Johnson ve Sheila Johnson 1969 ile 2002 yılları arasında evli kaldı. Birlikte Black Entertainment Television şirketini kurdu. İkili, 2000 yılında ilk Afro-Amerikan milyarderi olmalarından iki yıl sonra boşandı. Sheila Johnson, eşinden boşanırken 400 milyon dolar aldı. Sheila Johnson daha sonra, boşanma davasındaki mahkeme başkanıyla evlendi.
9
Mel Gibson ve Robyn Moore - 425 milyon dolar
Oyuncu Mel Gibson, Robyn Moore’dan boşanırken neredeyse yarım milyar dolara yakın bir tazminat ödedi. Böylece bu boşanma Hollywood tarihinin en pahalı boşanması oldu. Ödenen meblağ, ünlü aktörün o dönemdeki mal varlığının yarısıydı.
10
Craig McCaw ve Wendy McCaw - 460 milyon dolar
Cep telefonu endüstrisinin öncü ismi ve gazete kurucusu Wendy McCaw 1997 yılında boşandı. Boşanma tazminatı olarak dile getirilen bedel, 460 milyon dolardı.
11
Dmitry Rybolovlev ve Elena Rybolovlev - 604 milyon dolar
Elena Rybolovleva Rus işadamından boşanmak içn mahkemeye başvurdu ve boşanma gerekçesi olarak aldatıldığını söyledi. Mahkeme, işadamının 4,5 milyar dolar ödemesine karar verdiyse de temyiz sonrası rakam 604 milyon dolara indi.
12
Harold Hamm ve Sue Ann Arnall - 975 milyon dolar
Petrol zengini Harold Hamm, yıllar süren boşanma davasının sonunda Sue Ann Arnall’a 974.8 milyon dolarlık tazminat ödedi.
13
Steve ve Elaine Wynn - 1 milyar dolar
Las Vegas’ta casino kralı Steve Wynn, Elaine Wynn ile iki kez evlendi. 1963 ile 1986 yıllarından sonra 1991 ile 2010 arasında evli kalan çiftin boşanma tazminatı bir milyar dolar.
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Bernie Ecclestone ve Slavica Radić - 1.2 milyar dolar
İngiltere’nin en zenginlerinden olan Formula 1 patronu Bernie Ecclestone, Hırvat model Slavica Radić’ten 2009 yılında boşanırken eşine 1,2 milyar dolar ödedi.
15
Rupert Murdoch ve Anna Torv - 1.7 milyar dolar
Medya patronu Rupert Murdoch ve gazeteci Maria Torv 31 yıllık evlilikleri boyunca üç çocuk sahibi oldu. Maria Torv, boşanırken 1,7 milyar dolarlık tazmşnat aldı. Murdoch, boşanmasından 17 gün sonra Wendi Deng ile evlenirken, Torv da boşanmadan altı ay sonra William Mann ile evlendi.
16
Alec Wildenstein ve Jocelyn Wildenstein - 3.8 milyar dolar
Fransız-Amerikalı işadamı Alec Wildenstein ile Jocelyn Wildenstein 21 yıllık evliliğin ardından boşandı. En pahalı boşanmada Jocelyn Wildenstein 2,5 milyar dolarlık tazminatı peşin alırken sonraki 13 yılda, her yıl için 100 milyon dolar alarak toplamda 3,8 milyar doların sahibi oldu.
17
Jeff Bezos ve MacKenzie Bezos - 38 milyar dolar
38 milyar dolarlık boşanma anlaşmasının MacKenzie'yi Forbes'in kadın milyarderler listesinde 4. sıraya yerleştirdi. Boşanma anlaşması öncesi Jeff Bezos'un Amazon'daki hisselerinin oranı %16,3'tü. Bezos bu oranın %75'ini elinde bulundururken, boşandığı eşi MacKenzie'ye de geri kalan %25'lik kısmı geçmiş oldu.
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Bezos’un 25 yıllık eşine ödediği bu tazminat miktarı, Bahreyn’in milli gelirine eşit. 80 ülkenin milli gelirinden ise fazla olma özelliği taşıyor.
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Bill ve Melinda Gates - ?
Çiftin boşanma süreciyle ilgili henüz kesin rakamlar açıklanmamış olsa da yorumcular Gates'lerin "en pahalı boşanma" olarak tarihe geçebileceğini ve bir diğer teknoloji zengini olan Jeff Bezos ile Mackenzie Scott'ın yaklaşık 2 yıl önceki ayrılığını geride bırakabileceğini düşünüyor.