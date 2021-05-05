Oyunculardan CEO'lara milyarlık tazminatlar... İşte dünyanın en pahalı boşanmaları

Angelina Jolie ve Brad Pitt - 100 milyon dolar Birliktelikleri gibi ayrılıkları da ses getiren oyuncular Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında 3’ü evlatlık, 3’ü biyolojik 6 çocuğunun velayeti de birçok kez tartışma konusu olmuştu. Altı çocuğu paylaşan çiftin, "Hollywood tarihindeki en pahalı boşanma davalarından biri" olarak bildirildiği bir anlaşmaya varmaya çalışırken, yalnızca yasal ücretler için 1 milyon dolardan fazla para harcadıkları bildirilmişti. Brad Pitt'in Jolie'ye 100 milyon dolar teklif ettiği ifade edilmişti.