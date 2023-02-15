Tedbirler tek tek açıklandı: Borsaya küçük yatırımcı paketi

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Borsa İstanbul, 8 Şubat’ta başlayan ve beş iş günü süren kapatmanın ardından ilk işlem gününe hazır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, büyük deprem felaketinin ardından yatırımcıyı korumak üzere tedbir paketi için çalışmaları tamamladı. Pakette borsada alımları güçlendirmeye yönelik neler yapılabileceğine odaklanıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Merkez Bankası (MB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul yetkilileriyle toplantı düzenlediği öğrenildi. Tedbirlerden ilki Resmi Gazete’de dün yayımlandı.

İLK TEDBİR BES’LE GELDİ

İlk tedbir Bireysel Emeklilik Sistemi’yle (BES) ilgili alındı. BES’te devlet katkısı fonlarının tahvil alma yükümlülükleri azaltılırken, hisse senedi alma yükümlülükleri artırıldı. BES yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre devlet katkısı portföyünde hisse senetlerinde asgari yüzde 10 olan yatırım oranı yüzde 30’a çıkarıldı. TL cinsi borçlanma araçlarındaki payı ise yüzde 70’ten yüzde 50’ye düşürüldü. Devlet katkısı fonlarının Borsa İstanbul’da yapacağı yatırımlarda, dahil olabilecekleri endekslere BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 da eklendi. Tek bir hisse senedine fon portföyünden yatırım yapma limiti yüzde 1’den yüzde 5’e çıkarıldı. Yönetmelikle fonların portföy sınırlamalarına 10 gün içerisinde uyma şartı getirildi.

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Gözden Kaçmasın Borsa İstanbul'dan açılış için önemli tedbirler Haberi görüntüle

SPK’DAN YENİ ÖNLEMLER

İkinci adım Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) geldi. SPK bültenine göre payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların, genel kurul kararı aranmaksızın, yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğine, yönetim kurulu kararında geri alımın amacına, geri alım programının öngörülen azami süresi, alınacak azami pay adedi ile kullanılacak azami fon tutarına yer verilmesi gerektiğine ve söz konusu yönetim kurulu kararının Kurul’un özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanmasına karar verildi.

BİST’TEN YENİ KARARLAR

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre de Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) bünyesindeki Pay ve Endeks Türev Pazarlarında emtia sertifikaları hariç tutulmak üzere açılış seansı uygulanan tüm sermaye piyasası araçlarında ve VİOP’ta işlem gören tüm sözleşmelerde, açılış seansında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmeyecek. Değişiklikler kapsamında, VİOP ve Pay Piyasası seans sonu saatlerinin uyumlaştırılması amacıyla VİOP’ta işlem gören tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin seans sonu zamanı 5 dakika kısaltılarak tam iş günlerinde 18.10, yarım işgünlerinde 12.40 olarak belirlenecek. Geri alım yapan şirketler üzerine yeni bir endeks hesaplanacak ve Borsa gözetim faaliyetleri kapsamında hâlihazırda devam etmekte olan yatırım aracı bazındaki tüm tedbirler kaldırılacak. Pay Piyasasında emir işlem oranı 15:1’den 5:1’e düşürülecek.

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YÜZDE 15’LİK STOPAJ SIFIRLANDI

Borsa İstanbul’da geri alımları artırmak amacıyla vergi avantajı tedbiri getirildi. Borsaya kote şirketlerin geri alımında uygulanan yüzde 15’lik stopaj sıfırlandı. Konuya ilişkin karar dün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

BANKALARIN TEMETTÜ DAĞITIMINDA YENİLİK

Ekonomi yönetiminin yaptığı çalışmalarda yer aldığı belirtilen bir diğer kararın da bankalarla ilgili olduğu belirtiliyor. Bankaların asgari yüzde 5’i kadar hisse geri alımı şartıyla temettü dağıtımına izin verilecek. Bu oran da yüzde 15 olarak planlanıyor.

VARLIK FONU DESTEKLEYECEK

VARLIK FONU’nun borsayı destekleyeceği belirtildi. Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesindeki Fiyat İstikrarı Fonu aracılığıyla borsa desteklenecek. Oynaklığın yüksek olduğu durumlarda hisse alımı yapılacak. Fiyat İstikrarı Fonu’na kamu bankaları, varlık fonu şirketleri ve TMSF’nin sermaye koyacağı belirtiliyor.