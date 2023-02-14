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Borsa İstanbul'dan yarınki açılış için önemli tedbirler

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#Borsa İstanbul#Tedbir#Hisse
Borsa İstanbuldan yarınki açılış için önemli tedbirler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 16:09

Borsa İstanbul, Piyasaların Açılışı ile Birlikte Piyasa İşleyiş Esaslarında Yapılacak Değişiklikler Hakkında açıklamada bulundu.

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Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Endeks Türev Pazarlarında aldığı bazı yeni önemleri Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamasıyla duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Endeks Türev Pazarlarında:

1- Emtia sertifikaları hariç tutulmak üzere Pay Piyasasında açılış seansı uygulanan tüm sermaye piyasa araçlarında ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören tüm sözleşmelerde; açılış seansında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmemesine,

2- Pay Piyasasında emir işlem oranının 15:1'den 5:1'e düşürülmesine,

3- Pay Piyasasında emir işlem oranı eşik değer aşım ücretinin 0,03 kuruştan 0,25 kuruşa yükseltilmesine,

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4- Pay Piyasasında Emir İptali, Fiyat Kötüleştirme ve Miktar Azaltımı (İAK) ücret kalemlerinin %20 oranında artırılmasına ve VİOP'ta yüz binde 1 (0,00001) olarak uygulanan iradi emir iptal ücreti oranının %20 oranında artırılarak yüzbinde 1,2 (0,000012) olarak belirlenmesine,

5- VİOP ve Pay Piyasası seans sonu saatlerinin uyumlaştırılması amacı ile VİOP'ta işlem gören tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin seans sonu zamanının 5 dakika kısaltılarak tam iş günlerinde 18.10, yarım işgünlerinde 12.40 olarak belirlenmesine,

6- Geri alım yapan şirketler üzerine yeni bir endeks hesaplanmasına,

7- Borsamız gözetim faaliyetleri kapsamında hâlihazırda devam etmekte olan yatırım aracı bazındaki tüm tedbirlerin kaldırılmasına

karar verilmiştir.

Ayrıca, VİOP'ta Pay ve Endeks Türev Pazarlarında yer alan sözleşmelerdeki bekleyen İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirler Borsa tarafından iptal edilecektir.

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#Borsa İstanbul#Tedbir#Hisse

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