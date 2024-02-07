Borsada yeni rekor

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Dün açılışta BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 33.99 puan ve yüzde 0.39 değer kazanarak 8 bin 810,69 puana çıktı. Günün ilk yarısında da 8 bin 851,91 puanla rekor seviyeyi görerek rekor kıran endeks, günü yüzde 1.05 artışla 8 bin 869 puandan tamamladı.

Pazartesi günü alıcılı bir seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste 9’uncu işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.28 değer kazancıyla 8 bin 776,70 puandan tamamlamış ve tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirmişti.

‘9 BİN SEVİYESİNE ÇIKABİLİR’

Borsadaki bu yükselişin, ‘olumlu haber akışının etkisiyle alım iştahının sürmesinden’ ve söz konusu ‘alımların genele yayılmasından kaynaklandığı’ belirtiliyor. Merkez Bankası Başkanlığı’na Fatih Karahan’ın atanmasının da pozitif karşılandığı piyasada; bunun, Karahan’ın sıkı para politikasını daha çok savunmasından ve bu yönde politikalar üretme noktasında yeni adımlar atacağına ilişkin beklentilerin yüksek olmasından kaynaklandığı ifade ediliyor. Bu da Borsa İstanbul’u destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

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Bunun dışında, hafta başında yeni TCMB yönetiminden zorunlu karşılıklara faiz adımı gelmesi bankacılık endeksinin yükselmesini sağlamış; bankacılık öncülüğünde genele yayılan bir yükseliş görülmüştü. Endeksin dün de yükselişini sürdürmesi BIST 100 endeksini yukarı taşıyan etkenlerden biri oldu.

Ayrıca, BIST 100 endeksinin mevcut seviyelerinde kalıcılığını sağlamasıyla, endekste 9 bin seviyelerine doğru yükseliş denemelerinin görülmesi bekleniyor.