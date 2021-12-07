Borsa'da 2 bin puan barajı aşılır mı? Uzmanlar yorumladı!

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Borsa İstanbul, 8 haftadır sürdürdüğü yükseliş hareketini yeni haftada da sürdürüyor. Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününe dünkü kapanış puanına göre yüzde 1,19 değer kazancıyla rekor seviyeden başlarken, sonrasında da yükselişini sürdürdü. BIST 100 endeksi, gün içerisinde yaşadığı yükselişlerle tarihi rekor seviyesini 1974 puan seviyesine taşırken; saat 16.04 itibarıyla yüzde 2,20 oranında yükselişle 1970 puan seviyesinde hareket ediyor. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 oranında yükselişte bulunurken; holding endeksi de yüzde 3.81 değer kazancında hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde yaşanan yükselişlerde, Omicron varyantına yönelik endişelerin azalmasıyla beraber küresel piyasalarda yaşanan olumlu havanın yansımaları etkili oluyor. Bu yükseliş hareketinde sektör bazlı değişiklikler dikkat çekerken; uzmanlar özellikle bankacılık, sınai, ulaştırma ve holding endekslerinin olumlu etkisinin BIST 100 endeksini 2000 puan seviyesinin üzerine taşıyabileceği tahmininde bulunuyor.

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Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, “Yılın sonuna yaklaşırken önümüzde iki kritik toplantı bulunuyor. 15 Aralık ABD Merkez Bankası (Fed) ve 16 Aralık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararları piyasaların seyri açısından izlenecek” şeklinde belirtirken; İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Hüseyin Uslu da, “Borsa İstanbul’un yükselmesinde yabancı alımlarının da etkisi var. Yabancılar hisse tarafında 4 hafta boyunca yaklaşık 1.2 milyar dolar hisse alımı gerçekleştirdikten sonra 26 Kasım ile biten haftada 65 milyon dolar kadar hisse satışı gerçekleştirdiler. Sınırlı da olsa bir çıkışın olduğu görülüyor. BİST100 endeksinde pozitif seyirlerin devamı için yabancıların mevcut pozisyonlarını koruması önemli olacaktır” şeklinde değerlendirdi.

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BIST 100 endeksinde yükseliş hareketi boyunca bir düzeltme hareketi görünmediğini belirten uzmanlar, olası bir düzeltme hareketine karşı yeni bir hisse senedi alımı yaparken seçici davranılması konuşunda uyardı. Ayrıca, Covid-19 pandemisinin halen devam etmesi sebebiyle, bu konudaki haber akışlarının piyasalar üzerinde direkt etkili olmayı sürdürmesi beklenirken; piyasalarda panik havasını tetikleyecek herhangi bir haberin küresel borsalarda yeni bir satış dalgasına sebep olma olasılığı da her zaman dikkatlerde olmalı…

ÖNÜMÜZDE İKİ KRİTİK TOPLANTI VAR

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

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Küresel piyasalarda, Omicron varyantına dair endişelerin azalmasıyla risk iştahının toparlandığı gözlemleniyor. Bugün ABD vadelileri, Avrupa ve Asya endekslerinde alıcılı seyirler var. Salgının hala devam ediyor olması sebebiyle bu konuyla alakalı haber akışlarına karşı dikkatli olunmalı. Panik havasını tetikleyen en ufak bir haber endekslerde satışlara neden olabilir.

Borsa İstanbul, ekim ayından bu yana yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Şirketlerin 3.çeyrek finansallarının beklentileri karşılaması ve endeksin yükselişini desteklemesi sonrası endeksin yukarı yönlü ivmesi korunuyor. Her gün yeni zirvesini test eden endekste bugünde 1965 puanla son zirvesi test edildi. Dövizdeki oynaklığın etkisiyle dolar bazlı endeksin iskontolu olması da yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Yeni varyant nedeniyle geçtiğimiz günlerde havacılık ve turizm hisselerinde kayıpların ardından son günlerde endişelerin azalmasıyla hisselerinde kayıplarını telafi ettiği gözlemleniyor.

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Yılın sonuna yaklaşırken önümüzde iki kritik toplantı bulunuyor. 15 Aralık ABD Merkez Bankası (Fed) ve 16 Aralık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararları piyasaların seyri açısından izlenecek. En son Fed Başkanı Powell’dan varlık alım konusunu hızlandırabilir şeklinde gelen mesajlar, 2022’de erken bir faiz artırımı gelebilir beklentisini güçlendirmeye başlamıştı.

Dolayısıyla 15 Aralık günü Fed’in vereceği mesajlar, faiz konusundaki beklentileri şekillendirmesi adına yakından izlenecektir. TCMB’nin sınırlı bir alan kaldığını belirtmesi piyasaları ikiye böldü. Bir kısım 50-100 baz puan (bp) faiz indirimi gelebilir diye beklerken, diğer kısım pas geçebilir beklentisi içerisinde. Yabancı kurumlarında aralık toplantısında bankanın pas geçebileceğine dair raporlar yayınlaması, dün banka hisselerinde alımları desteklemişti.

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Bu iki toplantı öncesinde piyasalarda oynaklığın devam etmesini bekliyorum. Toplantılara dair beklentiler ve yeni varyantla ilgili belirsizlikler bir süre daha piyasaların seyrini belirleyebilir. Bunları göz önüne alırsak, yıl sonuna kadar BIST100 endeksinde bir düzeltme hareketi de beklemek mümkün olabilir. Endeks son günlerde hızlı bir yükseliş kaydettiği için 2000 puan üzerinde kalıcı olamaması durumunda yerini satışlara bırakabilir. 1860-1840 destek alanının altında 1760 desteğinin önemli olduğunu gözlemliyorum. Satışların bu seviyelerinde altına doğru bir eğimi görünümü daha da bozabilir.

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YÜKSELİŞLERDE YABANCI ALIMLARININ DA ETKİSİ VAR

Hüseyin Uslu - İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı

Borsa İstanbul 8 haftalık yükseliş serisi ile birlikte 1400 seviyesinden 1910 seviyesine yükselmesinin ardından, bu hafta da yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Küresel piyasalarda Omicron varyantına yönelik endişelerin azalmasıyla takip edilen pozitif seyirler ve içerideki güçlü iştah sayesinde BİST100 endeksi yükselmeye devam ediyor.

Endeks yükselişini sürdürürken sektörel bazda değişiklikler görülüyor. Son 2 haftadır sınai hisseleri öncülüğünde bir yükseliş takip ederken, bu hafta bankacılık hisseleri öncülüğünde yukarı yönlü seyirlerin ön plana çıktığını takip ediyoruz. Bankacılık endeksindeki yükselişin devamı ile BİST100 endeksi 2000 seviyesine yönelik hareketini sürdürebilir. Diğer taraftan, sınai, ulaştırma ve holding endekslerinin pozitif katkısı da endeksin yukarı yönlü görünümünü sürdürmesinde etkili olacaktır.

BİST100 endeksi 1400’den 1950 seviyesine düzeltme yapmadan yükseldi. Bu nedenle olası bir düzeltme hareketine karşı yeni alımlar için seçici davranmakta ve bir stop seviyesi belirlemekte fayda var. Kısa vadede endeksin 1900 seviyesi üzerinde seyirlerini koruması ve 1950 seviyesi üzerine yerleşmesi önemli olacaktır. 1950 seviyesi üzerindeki seyirlerde psikolojik direnç olarak takip edilen 2000 seviyesine yönelik bir hareket oluşabilir. 1900 seviyesinin altında ise 1845 seviyesine yönelik bir düzeltme hareketi makul karşılanabilir. Endeks 1845 seviyesi üzerinde yukarı yönlü trend görünümünü koruyacaktır.

Borsa İstanbul’un yükselmesinde yabancı alımlarının da etkisi var. Yabancılar hisse tarafında 4 hafta boyunca yaklaşık 1.2 milyar dolar hisse alımı gerçekleştirdikten sonra 26 Kasım ile biten haftada 65 milyon dolar kadar hisse satışı gerçekleştirdiler. Sınırlı da olsa bir çıkışın olduğu görülüyor. BİST100 endeksinde pozitif seyirlerin devamı için yabancıların mevcut pozisyonlarını koruması önemli olacaktır.

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