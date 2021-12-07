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Kripto paralarda yükseliş başladı

#Kripto Para#Bitcoin#Sermaye
Kripto paralarda yükseliş başladı

Kripto para birimlerinin neredeyse tamamında başlayan düşüş eğilimi yerini toparlanmaya bıraktı. Bitcoin önderliğinde başlayan düşüş yine Bitcoin'le toparlanmaya başladı.

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Kripto paralardaki düşüş dalgası hafif yükselişe dönmeye başladı. 69 bin dolar seviyelerinden 42 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin yüzde 5'e yakın primle 51 bin 100 dolar seviyelerinde işlem görmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta sonu başlayan ve sebebi koronavirüsün Omicron varyantı ile ABD'nin enflasyonun önüne geçebilmek için faiz artırımına gideceğine yönelik beklentiler kripto para piyasalarını hareketlendirdi.

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Kripto para birimleri sert değer kaybıyla karşılarken lider kripto para birimi Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 40'a yakın uzaklaşmış oldu.

Altcoinlerde büyük kayıplar oluşurken Ethereum da 4 bin dolar seviyesinin altına sarktı. Ethereum şu sıralar yüzde 4 primle 4367 dolar seviyesinde işlem görüyor.

42 MİLYON DOLAR ÇIKTI

Dijital varlık yatırım ürünlerine giriş devam etse de geçtiğimiz Cuma günü 42 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Kripto para piyasalarına sermaye girişi bir önceki hafta 247 milyon dolardan 184 milyon dolara geriledi.

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ASLAN PAYI BITCOIN'DE

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Genel olarak incelendiğinde Bitcoin'e 144.9 milyon dolar, Ethereum'a 15.1 milyon dolar, Solana'ya 4.6 milyon dolar giriş yaşandı. 

Cuma günü Bitcoin'de işlem hacmi Kasım ayının 8 milyar dolar olan günlük ortalamasının neredeyse iki katına 15 milyar dolara çıktı.

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