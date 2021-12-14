Borsa İstanbul'dan rekor üzerine rekor

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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,50'lik yükselişle başlarken; endeks 31,44 puan artışla 2132 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BIST 100 endeksi, sonrasında da yükselişini sürdürürken tarihi rekor seviyesini 2151 puan seviyesine taşıdı. Endeks, gün içerisinde en düşük 2124 puan seviyesini görürken; saat 10.42 itibarıyla yüzde 2,24 oranında yükselişle 2148 puandan işlem görüyor.

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Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 1,45 değer kazancıyla hareket ederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,98 ve 1,84 oranında yükselişte hareket ediyor.

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 3,24’lük yükselişle tamamladı. Endeks 66,04 puan artışla 2101 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.