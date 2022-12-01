Borsa İstanbul'da yeni rekor! 5000 puanı aştı

Haberin Devamı

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi, dünkü kapanışa göre yüzde 1,38 değer kazanarak güne 5 bin 46 puan ile rekor seviyeden başladı. Endeks sonrasında da yükselişini sürdürerek gün içi tarihi zirvesini 5 bin 52 seviyesine taşıdı. BIST 100 endeksi gün içerisinde en düşük 5 bin 25 puanı görürken; saat 10:14 itibarıyla yüzde 1,36 oranında yükselişle 5 bin 45 puan seviyesinde hareket ediyor.

Gözden Kaçmasın İngilizler su faturasını ödemekte zorlanıyor Haberi görüntüle

Bankacılık endeksi güne yüzde 1,62 artış kaydederek başlarken; şu dakikalarda yüzde 1,47 oranında yükselişle 4 bin 528 puan seviyesinde işlem görüyor.

BIST 100 endeksi, dün 15,17 puan artışla günü 4 bin 977 puandan tamamlayarak, tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti. Toplam işlem hacmi ise 120,7 milyar lira olmuştu.