Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

İngilizler su faturasını ödemekte zorlanıyor

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Su#Fatura
İngilizler su faturasını ödemekte zorlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 08:15

Ekonomik kriz içine düşen İngiltere'de su faturalarını ödemekte zorlananların sayısı yüzde 33 oranında artış gösterdi.

Haberin Devamı

İngiltere ekonomisi zor günler geçiriyor. Küresel enflasyon şokundan etkilenen İngiltere ekonomisi siyasi karmaşanın da olmasıyla birlikte belirsizliğe sürüklenmeye başladı.

Kısa sürede başbakan değişiklikleri yaşayan İngiltere'de vatandaşlar su faturalarını ödemekte zorlanmaya başladı.

Su faturasını ödeyemeyen abonelerde yüzde 33'lük artış görüldü

Gözden Kaçmasın

İşverene EYT rehberiİşverene EYT rehberiHaberi Görüntüle

Savanta tarafından 2328 abonenin katılımı ile 4-13 Ekim tarihleri arasında yapılan ankette su faturasını ödeyemeyen abone yüzde arttı. Bu oran yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıktı.

Enerji faturasını ödemekte zorlananların sayısı da yüzde 29'dan yüzde 37'ye yükseldi. Elektrikte ise bu oran yüzde 27'den yüzde 35'e çıktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Su#Fatura

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı
DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli

DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli?

#Diş Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı
DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli

DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli?

#Diş Sağlığı