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Bir şirketin halka arzına onay

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#SPK#Şirket#Halka Arz
Bir şirketin halka arzına onay
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2023 06:55

Sermaye Piyasası Kurulu, Avrupakent GYO'nun halka arzını onayladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu, Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 335 milyon TL olan sermayesinin 400 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 65 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait 23.621.365 TL, Süleyman Çetinsaya'ya ait 11.310.012 TL, Gökhan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL, Nurcan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL ve Serhan Çetinsaya'ya ait 4.051 TL nominal değerli C grubu paylar olmak üzere toplam 100 milyon TL payın satışı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 55,08 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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#SPK#Şirket#Halka Arz

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