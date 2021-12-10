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Binance'ten önemli Endonezya kararı

#Binance#Endonezya#Kripto Para
Binanceten önemli Endonezya kararı

Binance Holdings bir kripto para işlem platformu kurmak için Endonezya’nın en zengin ailesi Hartonolar ve devlete ait bir Telekom operatörü ile görüşmeler yürütüyor.

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Kripto para platformu Binance’ın dünyanın dördüncü en kalabalık ülkesi Endonezya'da kripto para platformu kurmak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Binance'ın milyarder kardeşler Budi ve Michael Hartono’nun kontrolündeki PT Bank Central Asia (BCA) ve PT Telkom Indonesia ile ortaklık kurmak için görüşmeler yaptığı bildirildi.

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Ortaklığın Endonezya’da kripto paraların daha geniş tabanlı bir kabulünü destekleyeceği kaydedildi.

Binance sözcüsü tartışmalar hakkında yorum yapmayı reddetti ve “Blockchain endüstrisinin küresel olarak sürdürülebilir büyümesini destekliyoruz ve sürekli olarak her ülkede iş fırsatlarına bakıyoruz” dedi.  

BCA'nın bir temsilcisi, borç verenin yönetim kurulu toplantısında böyle bir stratejik yatırımı görüşmediğini söyledi. 

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