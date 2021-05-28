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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 28.05.2021 - 08:02 | Son Güncelleme:

Binance'ın CEO'sundan cesur açıklama: Hiçbir güç Bitcoin projesine son veremez

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Binance'ın CEO'sundan cesur açıklama: Hiçbir güç Bitcoin projesine son veremez

Dünyanın önde gelen kripto para borsası sahibi Çinli Changpeng Zhao, Bitcoin ve blockchain teknolojine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zhao hiçbir gücün Bitcoin projesine son veremeyeceğini belirtti.

Kripto para piyasalarında yaprak dökümü sürerken, Bitcoin yüzde 50'nin üzerinde kaybettirmişken kripto para borsası Binance'ın CEO'su Çinli Changpeng Zhao Bitcoin'e ilişkin kritik açıklamada bulundu.

Zhao, gelinen noktada hiçbir gücün Bitcoin'i ya da blockchain teknolojisini sona erdiremeyeceğini söyledi.

Dev kuruluşun CEO'su Zhao, kripto paralara ve madenciliğine yönelik yasaklar getiren ülkelere de seslendi ve hükümetlerin kripto paraları tehdit olarak görmemesi gerektiğini belirtti. Zhao "Kripto paralar ve teknolojisi artık 500 milyon insanın aklına girmiş durumda. Kimsenin onu sonlandırma imkanı olmadığını  düşünüyorum"  dedi.

İŞBİRLİĞİ MESAJI

Zhao, kripto paraların küresel bazda para hareketlerinde özgürlük tanıdığını söyledi ve "Kural koyucularla rekabet etmek gerektiğini düşünmüyorum. Her zaman işbirliği yapabiliriz" açıklamasında bulundu.

BITCOIN YİNE DÜŞÜŞTE

64 bin dolar seviyelerinden 29 bin dolara kadar gerileyen ve sonrasında da denge bulma çabası içine giren Bitcoin son 24 saatte yüzde 3 oranında düşüşle 37 bin 380 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum de yüzde 2,25 oranında kayıpla 2660 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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