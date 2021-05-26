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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26.05.2021 - 13:35 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kripto para madenciliğine İran'dan yasak

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Son dakika... Kripto para madenciliğine İran'dan yasak

İran sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle kripto para madenciliğini 4 ay boyunca yasaklama kararı aldı.

Kripto para madenciliğine ilişkin önlem alan ülkelerden biri de İran oldu. Çin'in madenciliğe olan tavrının ardından İran da bu kervana katıldı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kentlerdeki enerji kesintilerinin önüne geçişmesi için kripto para madenciliği faaliyetlerini 4 ay boyunca yasakladıklarını duyurdu.

Ruhani, bakanlar kurulu sonrasında yaptığı açıklamada "Kripto para madenciliğini 22 Eylül'e kadar yasaklıyoruz. İran'daki kripto para madenciliğini yaklaşık yüzde 85'i lisanssız" dedi.

HALK ELEŞTİRİYOR

İran'da gelecek ay gerçekleştirilecek seçimler öncesinde halk, yaşanan elektrik kesintilerine tepki göstermeye başladı. Hükümet de kesintilere sebep olarak kuraklık, yaz aylarında artan talep ve kripto para madenciliğini öne sürmeye başladı.

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