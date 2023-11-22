Binance'ın CEO'su Richard Teng oldu

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Binance'da bir dönem sona erdi. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'a yönelik olarak ABD'de açılan ceza soruşturması devam ederken bu sorunu çözmek için CEO Changpeng Zhao istifa etti. Zhao'nun yerine Richard Teng'in getirildiği açıklanıd.

TENG SÖZ VERDİ

Çiçeği burnunda CEO Teng, 150 milyon Binance kullanıcısına küresel olarak yüksek standartları korumak için düzenleyicilerle işbirliği yapacağının sözünü verdi.

MAYIS'TA ATAMASI YAPILMIŞTI

Teng, Mayıs ayında Binance'ın ABD hariç tüm bölgesel pazarlarının başına getirilmişti.