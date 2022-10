Binance hacklendi, milyonlarca dolar çalındı... Bunun gibi hacklenmeler kullanıcı açısından ne anlama geliyor?

Kripto para borsası Binance, ağlar arasında varlık transferleri için bir köprü görevi gören bir blok zincirinin hacklenmesi sonucu 570 milyon doların çalındığını doğruladı. Şirketten daha önce yapılan bir tahmin, çekilen toplam miktarı 100 milyon ila 110 milyon dolar arasında gösteriyordu.

Binance'in CEO'su Changpeng Zhao CNBC'ye verdiği bir röportajda "Yazılım kodu asla hatasız değildir" dedi. Saldırıda hiçbir kullanıcının para kaybetmediğini vurgulayan Zhao, zincirler arası köprülerin saldırılara karşı özellikle savunmasız olduğunu ve sektörün bunlardan ders çıkarma konusunda daha iyi olması gerektiğini söyledi.

Kripto para piyasasının temelinin uzun bir geçmişe dayanmadığını ifade eden Kripto Para Uzmanı Bestenaz Süllü, "Bu nedenle habitatın gördüğü kriz sayısı geleneksel finansın çok uzağında. Regülasyon kapsamına alınmaması nedeniyle de güven konusunda çoğu yatırımcı daha hassas. Bu gibi hacklenme haberleri elbette yatırımcıları korkutuyor. Bu durum bize en büyüklerin bile başarılı saldırılarla karşılaşabileceğini gösteriyor. Yatırımcı da kendisini güvene almada en büyük sorumluluğun yine kendisine düştüğünü iyi bilmeli" dedi.

SON ZAMANLARDA SALDIRILARIN HEDEFİ: KÖPRÜLER

Yaşanan olayda direkt olarak kripto para borsasından bahsedilemeyeceğini söyleyen Kripto Para Uzmanı Oytun Es, “Borsanın kendi Blockchain ağı üzerinde bulunan köprüdeki bir eksiklikten kaynaklanan bir saldırı söz konusu. Kısaca özetlemek gerekirse köprüler Blockchain’lerin diğer farklı zincirlerle iletişim kurmasını sağlayan yapılar. Son zamanlarda saldırıların ağırlıklı olarak köprülerden gerçekleştiğini görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de saldırıların ağırlıklı olarak buradan gelmesi muhtemel. Yani bu saldırı ne ilk ne de son... Blockchain yazılımları nispeten emekleme aşamasında oldukları için açıklar ortaya çıkabiliyor. Önemli olan bu açıkların fark edildikten sonra büyük mağduriyetlere yol açmadan kapatılabilmesi. Bunlara ekosistemin yumuşak karnı diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Süllü ise "Teknoloji geliştikçe saldırılar siber üzerinden geliyor ve bu zamana kadar siber dünyada hep saldırılar sonrası güvenlik duvarları geliştirilmiştir. Bu nedenle kripto para piyasası büyüyüp cazibesini artırdıkça saldırılar da artacak. Fakat bu konu bize borsa seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu ve konunun sadece komisyon oranları olmadığını hatırlatıyor." dedi.

'PARANIN SİGORTA KAPSAMINDA OLMASI DÜŞÜŞLERİN DERİNLEŞMESİNİ ÖNLEDİ'

Siber saldırıların daha önce de çok kez meydana geldiğini vurgulayan Süllü, "2014 yılında Mt.Gox borsası hacklenmiş ve 850 bin adet Bitcoin çalınmıştı ve sonuç olarak borsa batmıştı. 2018 yılında ise müşteri tanıma programındaki bir açık nedeniyle Binance yine hacklenmiş ama kimse mağdur olmadan ödemeler yapılmıştı. Binance’ten yapılan fonlar güvende açıklaması da kaybolan paranın sigorta kapsamında olduğu gerekçesiyle kripto para piyasasındaki düşüşlerin derinleşmesini önlemiş oldu" açıklamalarında bulundu.

Bahsedilen tweet ise şu şekilde:

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly.