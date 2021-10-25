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Bill Gates Bodrum’a demirledi, kaleyi gezdi

#Bill Gates#BODRUM#Yat
Bill Gates Bodrum’a demirledi, kaleyi gezdi

Sahip olduğu 146 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 4’üncü ismi olan, teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, lüks yatıyla Bodrum’a demir attı. Gates, Bodrum Kalesi’ni ziyaret ederek, tarihi kaleyi karış karış gezdi.

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Lana isimli yatla Aydın’ın Kuşadası ilçesine gelen Bill Gates, İzmir’deki Efes Antik Kenti’ni gezdikten sonra rotasını Bodrum’a çevirdi. Sabahın ilk ışıklarında Bodrum limanına yakın bir noktaya demirleyen 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki Lana isimli lüks yat, limana sığmadığı için liman dışına demir attı.

HAFTALIK KİRASI 1.8 MİLYON EURO

Haftalık kirası 1 milyon 800 bin Euro olan yat ile Bodrum açıklarına demirleyen Lana isimli süper lüks yattan tekneye geçen Bill Gates, Bodrum limanına geldi. Korumalar eşliğinde Bodrum Kalesi’ne giriş yapan Gates, yaklaşık 2,5 saat kalede kaldı.

Kalenin her köşesini gezen Bill Gates’in Bodrum Kalesi’ne hayran kaldığı, bol bol fotoğraf çekip kale içerisinde bulunan Su Altı Arkeoloji Müzesini de gezdiği öğrenildi.

8 KORUMA GATES’E EŞLİK ETTİ

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Bodrum Kalesi’ne giriş yaptığı esnada 8 koruma Bill Gates’e eşlik etti. Korumalardan bazıları gazetecilerin görüntü çekmemesi için engel olmaya çalıştı. Gazetecileri engellerken ilginç hareketler yapan bir koruma ise dikkatlerden kaçmadı. Bill Gates, Bodrum ziyareti öncesi Kuşadası ve Efes Antik Kenti’i de ziyaret etmişti. Milyarder iş insanı, 2005 yılında da Marmaris’te eski eşi Melinda ile ‘Leander G’ isimli lüks yatında tatil yaparken, Meryemana Evi’ne gelmiş ve ilk kez hacı olmuştu.

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#Bill Gates#BODRUM#Yat

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