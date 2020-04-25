Bilim Kurulu mevsimsel tarım işçileri için karar aldı: İşçi Çadırları arasına virüs mesafesi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, mevsimli tarım işçileri ile ilgili yeni bir karar aldı. Buna göre tarım işçilerinin çevrede yaşayanlarla sosyal iletişimi kesilecek. Market, pazar gibi günlük ihtiyaçların karşılanması için bir temsilci seçilecek. Bu kişi dışında kimse alışveriş yapmayacak. Çadırlar arasında en az iki metre olacak.

ATEŞİ OLANA İZİN YOK

Sağlık Bakanlığı’nın mevsimlik işçiler için aldığı ek önlemler şöyle:

1) İşçilerin seyahatlerine başlamadan önce COVID-19 ile uyumlu semptom sorgulaması ve ateş ölçümü yapılacak, COVID-19 ile uyumlu semptomu veya ateşi olanlara seyahatine izin verilmeyecek. Ateşi olmayan işçilerin seyahat süresince maske takmaları sağlanacak.

2) İşçileri konaklayacakları alana geldiklerinde il/ilçe emniyet müdürlüğüne haber verilecek. Mevsimlik tarım işçilerinin çevrede yaşayanlar ile sosyal iletişimi kesilecek. Sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı ve açık alanlarda maske takılacak.

3) Günlük ihtiyaçların sağlanması için temsilci seçilecek. Bu temsilci toplu halde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin tüm ihtiyaçlarını günlük olarak temin edecek. Bu temsilci aracılığı haricinde dışarıdan alışveriş yapılmayacak. Belirlenen bu kişiye gerekli hallerde ulaşım aracı işveren tarafından sağlanacak. Alışverişi yapan kişide hastalık belirti ve bulguları olmayacak.

4) Olguların erken dönemde tespitine yönelik olarak 7-14 günlük periyotlarda işçilerin alından (lazer termometre ile) ateş ölçümleri yapılacak.

2 METRE MESAFE

5) Çadırlarda konaklama yapılması durumunda, çadırlar arasında en az iki metre mesafe olacak ve çadır alanının çadırda kalacak kişi başına en az üç metrekare alan düşecek büyüklükte olması sağlanacak.

6) Tuvalet kabini sayısı minimum 10 kişiye bir tuvalet olacak şekilde planlanacak. Tuvaletler yerleşim alanının en az 30-50 metre uzağında olacak. 30 kişiye bir duş olacak şekilde düzenlenecek.

7) Çöpler sık sık toplanacak.

8) Vaka çıkan işçilerin kafilesinin son vakanın çıkmasından itibaren en az 10 gün bulunduğu bölgeden ayrılmasına izin verilmeyecek ve karantinada tutulacak.