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BES'in itici gücü çocuklar oldu

#BES#Çocuk#Yatırım
BESin itici gücü çocuklar oldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Türker Gürsoy "18 yaşından küçüklerin BES'e dahil edilmesi, sektör için önemli bir itici güç oluşturdu" dedi.

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, 18 yaşından küçüklerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edilmesinin, sektör için önemli bir itici güç oluşturduğunu belirterek, "18 yaşından küçük yaklaşık 86 bine yakın çocuğumuz BES'e dahil olurken, bu çocuklarımıza ait toplam fon büyüklüğü 85 milyon TL’ye yaklaşmış bulunuyor." dedi.

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayarak bugün itibarıyla 18. yılını doldurdu.

SEDDK Başkanı Gürsoy, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak, çalışma dönemindeki refah seviyelerini emekliliklerinde de devam ettirebilmeleri için tüm vatandaşların BES'in avantajlarından yararlanmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

2003 yılından bu yana katılımcı sayısında istikrarlı olarak artış görülen BES'in, 2013 ve 2017 yıllarında sırasıyla hayata geçirilen devlet katkısı reformu ve otomatik katılım sistemiyle daha hızlı geliştiğine şahit olduklarını aktaran Gürsoy, şunları kaydetti:

"2012 yılında sistemde 3 milyon civarında katılımcı bulunurken, şu an yaklaşık 13,1 milyon katılımcıya ulaşmış bulunuyoruz. Fon büyüklüğü ise 2012 yılında 20 milyar TL iken bugün devletimizin yüzde 25 desteğiyle birlikte 196 milyar TL'yi aşmış durumda. Bildiğiniz üzere Mayıs 2021'de yapılan kanun değişikliği ile 18 yaşından küçük kişilerin de BES'e katılabilmelerine imkan tanıdık. Beklediğimiz gibi bu gelişme oldukça yüksek bir ilgiyle karşılandı. Aradan geçen kısa süre içinde, 18 yaşından küçük yaklaşık 86 bine yakın çocuğumuz sisteme dahil olurken, bu çocuklarımıza ait toplam fon büyüklüğü 85 milyon TL'ye yaklaşmış bulunuyor."

Gürsoy, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan özel emeklilik kuruluşlarından BES'e aktarım imkanı sağladıklarını belirterek, "2023 sonuna kadar bu imkan çerçevesinde özel emeklilik kuruluşlarından BES'e yaklaşık 5 milyar TL tutarında aktarım yapılmasını bekliyoruz. Tüm bu gelişmeler ışığında gelecek yıl hem katılımcı sayısında hem de fon büyüklüğünde çok ciddi artışlar gözleyebiliriz." dedi.

"BES'İN FON BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ARTIŞ BEKLENTİLERİMİZİ KARŞILADI"

Türker Gürsoy, BES'i daha cazip hale getirmek için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Takasbank ile birlikte Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu'nu (BEFAS) hayata geçirdiklerini, böylece BES katılımcılarının tüm emeklilik yatırım fonları arasından seçim yapabilmesine imkan sağladıklarını kaydetti.
BES'in hayat ve sağlık ürünleriyle birlikte bütünleşik bir güvence paketi olarak sunulmasına yönelik düzenlemeyi çıkardıklarını, bu konuda şirketlerin iletişim ve tanıtım stratejileri ile birlikte ciddi bir potansiyele ulaşacağını öngördüklerini aktaran Gürsoy, "Katılımcıların kısa vadeli finansal ihtiyaçlarını sistemden ayrılmak zorunda kalmadan kısmi çekiş yoluyla giderebilmesi ve böylece sistemde devamlılığı sağlayacak çalışmalarımız da son aşamaya gelmiş bulunuyor." dedi.

Gürsoy, BES'in fon büyüklüğünün seyrinin halen artarak devam ettiğini, fon büyüklüğündeki artışın beklentilerini karşıladığını bildirdi.
Vakıf, sandık ve dernek gibi özel emeklilik hizmeti sunan kuruluşlardan BES'e yapılacak aktarımlarla bu büyüklüğün daha da artmasını beklediklerini kaydeden Gürsoy, şöyle devam etti:

"18 yaşından küçüklerin sisteme dahil edilmesi, sektör için önemli bir itici güç oluşturdu. BES kapsamının genişletilmesinin yanı sıra tamamen gönüllülük esasına dayanan sistemimizdeki mevcut katılımcıların da tutundurulması bir diğer hedefimiz. Buna yönelik olarak bahsetmiş olduğum BEFAS uygulaması, fon performanslarının daha ileriye taşınması, bütünleşik BES ürünleri ve katılım esaslı BES gibi adımlarımız sayesinde katılımcı memnuniyetinin önemli düzeyde artacağını düşünüyoruz. BES'in güçlü yanlarından biri olan kamuoyundaki tanınırlığını daha fazla kullanmak ve ülkemizde yapılacak tüm uzun vadeli tasarrufların sistemimiz bünyesinde merkezi olarak toplanması gibi bir vizyonumuz mevcut."

Gürsoy, tüm bu hususların yanı sıra katılımcılardan gelen istek, öneri ve şikayetleri göz önünde bulundurarak şirketlerce hizmet sunumu noktasında oluşabilecek memnuniyetsizliklerin de çözümü, katılımcılarla yapılacak taleplerde e-devlet ve diğer dijital kanalların daha fazla kullanımı için SEDDK olarak çalışmalarını gayretle sürdürdüklerini kaydetti.

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