BES’e 500 bin dolar yatırana vatandaşlık

Haberin Devamı

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Geçtiğimiz ay gayrimenkul alımıyla vatandaşlık hakkı kazanmada sınırın 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılacağı açıklanmıştı. Ancak buna ilişkin düzenleme yapılmamıştı. Yapılan değişiklikle bu düzenlemeye resmiyet kazandırılırken, uygulamanın 1 ay sonra başlaması öngörüldü. Böylece 13 Haziran 2022’ye kadarki 250 bin dolarlık gayrimenkul alımlarında vatandaşlık hakkı kazanılmaya devam edilecek.

Gözden Kaçmasın Çiftçilere 2022 desteği 29 milyar TL Haberi Görüntüle

3 YIL KALMA ŞARTI



Yönetmelikle bireysel emekliliğe giren yabancılara da vatandaşlık hakkı tanındı. Toplam 500 bin doları veya karşılığındaki döviz tutarını sisteme getiren ve 3 yıl kalma şartına uyanlara vatandaşlık hakkı verilecek. Yönetmeliğin BES’le ilgili düzenlemeleri dün itibarıyla yürürlüğe girdi. Halen geçerli olan mevzuata göre, BES’e giren Türk vatandaşlarına devlet katkısı da veriliyor. BES’e yatırılan katkı paylarının yüzde 30’u kadar da devlet katkısı alınıyor. Devlet katkısı sistemde 3 yıl kaldıktan geçerli oluyor. Sistemde 3 yıl ile 6 yıl arasında kalınırsa devlet katkısının yüzde 15’i alınabiliyor. Bu oran süreye bağlı olarak kademeli olarak artıyor.



Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu da yaptığı açıklamada, BES’e yönelik devlet katkı payında Türk vatandaşı olma gereği bulunduğunu belirtirken, “Bu çerçevede istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanmak üzere BES’e en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payı yatıran yabancı katılımcıların bu işlem esnasında Türk vatandaşlığı kazanmamış olmasından dolayı devlet katkısı alabilmesi mümkün gözükmemektedir” denildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Boğaziçili dağcının sır ölümü Haberi Görüntüle

YATIRIM YAPANA, MEVDUAT GETİRENE

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te dönem dönem yapılan değişikliklerle, vatandaşlık hakkı kazanmanın kapsamı genişletildi. Buna göre, en az 500 bin dolar düzeyinde sabit sermaye yatırımı yapanlar, en az 50 kişilik istihdam oluşturanlar, en az 500 bin dolar mevduatını Türkiye’deki bankalarda tutanlar, en az 500 bin dolarını gayrimenkul yatırım fonlarında veya yatırım fonlarında tutanlar da vatandaşlık hakkı temin edebiliyor.