Çiftçilere 2022 desteği 29 milyar TL

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ziraat Bankası tarafından Dünya Çiftçiler günü dolayısıyla düzenlenen ‘Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması’ programına katıldı.

Programda Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da yer aldı. Tarım sektörüne verilen desteklerden bahseden Nebati, “Bu kapsamda son 5 yılda (2017-2021) çiftçilerimize yaklaşık 90 milyar TL tutarında tarımsal destek ödemesi gerçekleştirdik. 2022 yılı için 25.8 milyar TL olarak belirlenen tarımsal destek bütçesine hububat üreticilerine ödenmek üzere 3.2 milyar TL ek girdi desteği ilave ederek 29 milyar TL’ye çıkardık” dedi.

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2021 yılı içinde 896 bin üreticiye 75 milyar TL tutarında hazine destekli kredi kullandırdıklarını açıklayan Nebati, “Bu kredilerin faizinin, ortalama yüzde 70’i bakanlığımızca karşılanmıştır. Böylece, tarımsal üreticilerimize 4.6 milyar TL tutarında faiz desteği sağladık. 2022 yılında da tarımsal üreticilere bir önceki yıla göre iki katından fazla bir artışla 9.8 milyar TL tutarında faiz desteği sağlamayı öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.



SAVUNMA KADAR ÖNEMLİ

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Tarımın savunma sanayisi kadar stratejik önemi olduğunu belirten Bakan Kirişci de, “Gerçekten tarımın stratejik bir sektör olduğunu, en az savunma sanayisi kadar bir ülke için vazgeçilmez milli güvenlik konusu olduğunu dünya önce pandemi ve devamında da Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşayarak müşahede etti.

Bazen kendi üreticimize de çok büyük haksızlıkların yapıldığını belirtmek istiyorum. 85 milyon nüfusun üzerine bugün ülkemizi güvenli bir liman olarak görüp bu ülkeyi kendilerine geçici de olsa yer, yurt edinenlerin sayısı 5 milyon. Turist sayısı da 52 milyonlara kadar çıkmıştır. Bugün vatandaşlarını, geçici statüsündeki mültecileri, bu ülkeye gelen misafirleri ve ihracatıyla yurtdışındakileri doyuran bir üretici var” diye konuştu. Bakan Kirişci, arz ve talebin birbirine yaklaştırılması gerektiğini belirterek, “Biz öncelikli olarak kendimiz için üreteceğiz, bu ülkede arz ile talebi birbirine yaklaştıracağız. Bu durum fiyat istikrarını da beraberinde getirecektir” ifadelerini kullandı.

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'İLANLAR İNCELENDİ ENSELERİNDEYİZ'

Finansal Kurumlar Birliği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı’na da katılan Nureddin Nebati, Türkiye’nin ilk çeyrekte yüzde 6-7 civarında büyüyeceğini belirterek, “Bu büyüme, salgına, savaşa, öldük-bittik diyenlere rağmendir” dedi. Enflasyonla mücadelenin topyekün olması gerektiğine işaret eden Nebati, “İş insanları da sorumluluk almalı, ellerini, yüreklerini taşın altına koymalı” diye konuştu.

Fahiş fiyata ve stokçuluğa asla izin vermeyeceklerine değinen Nebati, halkın refahını ve alım gücünü eski seviyesinin de üstüne çıkarmak istediklerini vurguladı. Son açıklanan konut paketini değerlendiren Nebati, “Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Paket açıklanmadan önceki tüm verileri aldık, ilanlar incelendi. Ertesi gün aykırı işlem yapanların tamamı belirlendi. Birilerinin bizi aldatmasına izin vermeyiz. Bunu yapanlar bilsin ki enselerindeyiz” dedi.

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'ENFLASYON ATALETİNİ BERABERCE YENECEĞİZ'

Enflasyonla mücadele hakkında da açıklamalar yapan Bakan Nebati, “Her ne kadar pandemiyle tetiklenmiş ve Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşmiş bir küresel enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalmış olsak da ülkemizde enflasyon ataletini beraberce yeneceğiz. Tıpkı dövizdeki hızlı yükselişi yenilikçi bir yöntem olan kur korumalı mevduat gibi adımlar ile durdurduğumuz gibi. Enflasyonla mücadele, bugün en öncelikli konularımızdan biri. Para ve maliye politikalarının etkin koordinasyonuyla önümüzdeki süreçte enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

HEDEF ÜRETİCİ SAYISINI 1 MİLYONA ÇIKARMAK

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Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da, tarım sektörünün ana finansman bankası olarak Türkiye’nin tarımının potansiyeline inandıklarını ve güvendiklerini ifade etti. Çakar, “Bu inanç ve güven doğrultusunda üreticilerimize kullandırdığımız kredileri bugün 127 milyar TL’nin üzerine taşıdık. Kredi kullanan üretici sayımızı 739 binin üzerine çıkardık. Finansmana erişimi daha da kolaylaştırarak uygun maliyetli kredilerden yararlanan üreticisi sayısını 1 milyona taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Çakar, “Ziraat Bankası olarak kullandırdığımız tarım kredilerinin, diğer kredilerden çok önemli bir farkı bulunuyor. Kullandırdığımız kredilerin yüzde 84’ünün, bugün itibarıyla 107 milyar TL’lik kısmı faiz destekli, sübvansiyonlu kredilerden oluşuyor. Faiz destekli, sübvansiyonlu kredilerin 31 milyar TL’sinin, üreticilerin faizinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından karşılanıyor. Yani bu üreticilerimize sıfır faizli kredi kullandırılıyor” diye konuştu. Çakar, Türkiye’nin dünyanın ilk 10 tarım ülkesi arasında yer aldığını aktararak, Türkiye’nin üretmek zorunda olduğunu, bir karış toprağı ve işletmeleri boş bırakacak lüksün bulunmadığını söyledi.