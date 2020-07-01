BDDK’ya 1 yılda 135 bin şikâyet geldi

En fazla şikâyet bireysel kredilerle ilgili geldi. En fazla şikâyetin arttığı konu ise kredi kartları ile ticari krediler oldu. BDDK’nın 2019 yılı faaliyet raporunda kuruma yansıyan şikâyetler ayrıntılı biçimde yer aldı. BDDK’ya ulaşan başvuruların yüzde 25.30’u bireysel krediler, yüzde 22.74’ü banka ve kredi kartları, yüzde 14.28’ini mevduat ve katılım fonu işlemleri, yüzde 12.74’ü başka kuruluşun görev alanına giren başvurular, yüzde 11.09’u ticari kredi/ürün kanallarında yoğunlaştı. En çok başvuru alınan bireysel kredilere ilişkin şikâyetler ağırlıklı olarak kredinin erken ödenmesi ve yeniden yapılandırmadan geldi. Yüzde 6.24’ünü bu şikâyetler oluşturdu. Kredi notu, sicil affı ve kara liste sorunları yüzde 5.94, kredi talepleri yüzde 5.14 oranında oldu. Bireysel kredilerden sonra banka ve kredi kartları içerisinde ise ücret, masraf ve komisyon tutarları yüzde 7.15, yeniden yapılandırma yüzde 4.20, harcama itirazları, kayıp çalıntı ve dolandırıcılık yüzde 2.64 konuları öne çıktı. Şikâyetlerdeki artışın önemli kısmı banka ve kredi kartları ile ticari kredi/ürün konularında yapılan başvuru sayılarındaki artıştan kaynaklandı.

5.4 MİLYON LİRA CEZA

2019 yılında bireysel nitelikte ürün ve hizmetlerle ilgili; ihbar, şikâyet, başvurular ile adli makamlarca BDDK’ya ulaştırılan inceleme talepleri Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı tarafından denetime konu edildi. Denetim faaliyetleri kapsamında 2019 yılında 384 adet rapor ve 11 adet mütalaa hazırlandı. Yapılan denetimler neticesinde 160 adet kurul kararı alındı. Bu kurul kararlarının 155 adedi ile bankalara idari yaptırım uygulandı; bunun yanı sıra 7 adet adli nitelikte Kurul kararı alındı. Söz konusu kurul kararları ile 176 adet idari para cezası uygulandı, 6 adet suç duyurusunda bulunuldu, 6 kişinin imza yetkisi kaldırıldı, 2 kişinin imza yetkisi iade edildi ve tutar olarak toplamda bankalara 5 milyon 425 bin lira idari para cezası uygulandı.