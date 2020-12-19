BDDK’dan taksit hamlesi

Finansal istikrarın sağlanması ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak taksit sayılarının düşürüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) yapılan açıklamaya göre, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresi 8 aydan 6 aya indirildi. Kredi kartlarında taksitlendirme süresi fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan televizyon alımları hariç, elektronik eşya alımlarında 6 aydan 4 aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında da 18 aydan 12 aya düşürüldü. Elektronik eşya kategorisine televizyon, video kamera, ses sistemleri gibi eşyalar giriyor.

BİLGİSAYAR VE TABLET

Elektronik eşya içine bilgisayar ve tablet girmediği için değişiklik söz konusu değil. Elektrikli eşya kategorisine ise buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük ev aletleri gibi eşyalar giriyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi alacak olanlar artık 12 aya kadar taksit yaptırabilecekler. Bilgisayarda 12, tablette ise 6 ay taksit devam ediyor. 3 bin 500 lira altındaki televizyonlarda taksit sayısı 12, 3 bin 500 lira üstündekiler için ise 4 taksit olarak uygulanacak.

TAŞIT KREDİLERİNE FREN

BDDK taşıt kredilerinin vadelerine de sınırlama getirdi. Buna göre nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya indirildi. Nihai fatura değeri 750 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 24 aya çekilirken, taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya düşürüldü.

KREDİ BÜYÜME HIZI AZALACAK

Taksit düzenlemesi konusunda değerlendirmeler yapan Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, şunları söyledi: “Önceki dönemde tüketimi desteklemek amaçlı alınan kararların aksine; büyümeyi frenlemek ve tüketimi sınırlamak amaçlı olarak kredi kartıyla satışlarda taksit sayısı azaltıldığını görüyoruz. Söz konusu önlemler; kredi büyüme hızını azaltacak, talebi ve tüketimi sınırlayarak, enflasyonun düşürülmesine katkıda bulunacak. Tüketim ve harcamaların azaltılmasıyla tasarrufların büyümesi amaçlanıyor. Azalan talep ve tüketim etkisiyle ithalatın da sınırlandırılması ve cari açığın düşürülmesi hedefleniyor.”

TAŞIT KREDİ FAİZİ YÜZDE 17’DE KALDI

Merkez Bankası verilerine göre, taşıt kredilerinin ortalama faizi ekim ayındaki yüzde 17’ler seviyelerine geri döndü. Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmesinin ardından ihtiyaç, konut kredi faizleri hızla yükseldi. Konut kredilerine bankaların uyguladığı ortalama faiz 2 Ekim haftasında yüzde 14.97’ydi. 27 Kasımda yüzde 16.10 olan ortalama faiz, 4 Aralıkta yüzde 17.49 ve 11 Aralık haftasında da yüzde 17.88 oldu. İhtiyaç kredi faizleri de 2 Ekim haftasında yüzde 19.30’ken, 11 Aralık haftasında yüzde 22.85’e çıktı. Taşıt kredilerinde ise 2 Ekim haftasında faiz yüzde 16.75’di. Ekim ayının sonuna kadar yüzde 17’lerde kalan ortalama taşıt kredisi faizi, 13 Kasım haftasında yüzde 19.34’ü gördükten sonra gerilemeye başladı. 27 Kasımda yüzde 18 olan faiz, 4 Aralık haftasında yüzde 17.85, 11 Aralık haftasında yüzde 17.08’e geriledi. BDDK verilerine göre vatandaşların kullandığı taşıt kredileri hazirandan aralık ayına kadar yüzde 56 artış gösterdi. 5 Haziran tarihli haftada 7 milyar 256 milyon lira olan taşıt kredileri, 3 Temmuz haftasında 8 milyar 618 milyon, 7 Ağustos haftasında 9 milyar 727 milyon, 4 Eylül haftasında 10 milyar 229 milyon, 2 Ekim haftasında 10 milyar 619 milyon, 6 Kasım haftasında 11 milyar 330 milyon ve 11 Aralık haftasında da 11 milyar 346 milyon liraya çıktı.