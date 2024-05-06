×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

BDDK bankacılık sektörünün Mart ayı net karını açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#BDDK #Bankacılık#Kar
BDDK bankacılık sektörünün Mart ayı net karını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 14:38

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun (BDDK) açıkladığı verilere göre bankacılık sektörü net karı Ocak-Mart döneminde 153,5 milyar TL oldu.

Haberin Devamı

BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre; Mart 2024 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün, aktif büyüklüğü 25.872.823 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2023 yılsonuna göre 2.322.590 milyon TL artmıştır.

Mart 2024 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 12.930.367 milyon TL, menkul değerler 4.440.877 milyon TL’dir. 2023 yılsonuna göre sektörün;
-Toplam Aktifi %9,9
-Krediler Toplamı %10,7
-Menkul Değerler Toplamı %11,9 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %1,49 olmuştur.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2023 yılsonuna göre %4,2 artışla 15,469,910 milyon TL olmuştur.

2023 yılsonuna göre özkaynak toplamı %6,6 artışla 2.294.274 milyon TL olurken, Mart 2024 döneminde sektörün dönem net kârı 153.524 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %16,96 seviyesinde bulunmaktadır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#BDDK#Bankacılık#Kar

BAKMADAN GEÇME!