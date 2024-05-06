BDDK bankacılık sektörünün Mart ayı net karını açıkladı

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BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre; Mart 2024 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün, aktif büyüklüğü 25.872.823 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2023 yılsonuna göre 2.322.590 milyon TL artmıştır.

Mart 2024 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 12.930.367 milyon TL, menkul değerler 4.440.877 milyon TL’dir. 2023 yılsonuna göre sektörün;

-Toplam Aktifi %9,9

-Krediler Toplamı %10,7

-Menkul Değerler Toplamı %11,9 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %1,49 olmuştur.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2023 yılsonuna göre %4,2 artışla 15,469,910 milyon TL olmuştur.

2023 yılsonuna göre özkaynak toplamı %6,6 artışla 2.294.274 milyon TL olurken, Mart 2024 döneminde sektörün dönem net kârı 153.524 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %16,96 seviyesinde bulunmaktadır."