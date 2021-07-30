Bayramda trafiğe çıkan araç sayısı belli oldu

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Kurban Bayramı tatilinin başladığı 17 Temmuz Cumartesi günü 9 milyon 223 bin 566 otomobil, 578 bin 750 orta yüklü ticari taşıt, 94 bin 385 otobüs, 359 bin 693 kamyon, 596 bin 842'si kamyon-römork-çekici-yarı römork olmak üzere 10 milyon 853 bin 236 araç trafiğe çıktı.

En fazla aracın trafiğe çıktığı gün, tatilin başladığı 17 Temmuz Cumartesi günü oldu. Bu günü, tatil dönüşlerinin yapıldığı 24 Temmuz Cumartesi izledi. Söz konusu günde 9 milyon 649 bin 843 otomobil, 427 bin 725 orta yüklü ticari taşıt, 86 bin 836 otobüs, 228 bin 604 kamyon, 345 bin 758 kamyon-römork-çekici-yarı römork olmak üzere toplam 10 milyon 738 bin 766 aracın trafiğe çıktığı kayıtlara geçti.

Bu dönemde trafiğe en az aracın çıktığı gün ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 20 Temmuz Salı oldu. Bu günde 7 milyon 180 bin 632 otomobil, 243 bin 383 orta yüklü ticari taşıt, 61 bin 287 otobüs, 96 bin 126 kamyon, 112 bin 323 kamyon-römork-çekici-yarı römork olmak üzere toplam 7 milyon 693 bin 751 araç trafikte seyir halinde bulundu.

TRAFİKTE EN FAZLA OTOMOBİL 24 TEMMUZ'DA GÖRÜLDÜ

Söz konusu tatil döneminde trafiğe çıkan otomobillere bakıldığında en fazla yoğunluğun 9 milyon 649 bin 843 ile 24 Temmuz Cumartesi olduğu görüldü.

En az otomobilin trafiğe çıktığı gün ise 7 milyon 180 bin 632 otomobille 20 Temmuz Salı günü oldu.

Otobüs sefer sayılara bakıldığında ise en fazla yoğunluğun 94 bin 385 seferle 17 Temmuz Cumartesi günü olduğu kayıtlara geçti. Bu dönemde en az otobüs seferinin ise 61 bin 287 seferle 20 Temmuz Salı gerçekleştiği görüldü.

KGM'NİN İŞLETTİĞİ KÖPRÜ VE OTOYOLLARDAN 15,5 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen köprü ve otoyollardan ise 9 günlük tatilde toplam 15 milyon 518 bin 718 araç geçişi gerçekleşti.

17-25 Temmuz arasında Bolu Dağı Tüneli'nden 636 bin 755, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 1 milyon 676 bin 307, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 1 milyon 852 bin 711, otoyollardan ise 11 milyon 352 bin 945 araç geçti.

KGM'nin işlettiği köprü ve otoyollardan en fazla araç geçişinin tatilin başladığı 17 Temmuz Cumartesi günü olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Kurban Bayramı süresince KGM'nin işlettiği köprü ve otoyollarda geçişler ücretsiz oldu.

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