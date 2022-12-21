Bayraktar: Kızılelma'nın kontrol yazılımlarıyla satır satır uğraştım

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İnsansız hava araçları konusunda dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan, İHA ve SİHA'larını almak için ülkelerin sıraya girdiği Baykar'ın Kızılelma savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın en son kontrol yazılımlarıyla satır satır uğraştığını söyledi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Turcorn 100 Programı Tanıtım Töreni'nde konuştu.

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Bayraktar "Baykar gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etmiş oldu. 2019'da 6 tonluk Akıncı İHA uçtu, 2021'de de silahlı kuvvetlerin envanterine girdi, sözleşmesi imzalanmış durumda. 6 kilodan 6 tona giden serüveni görüyorsunuz. Tüm elektronik, yazılımları biz Türk mühendisler tarafından tasarlandı. Cezeri'ye adım adım gidiliyor. Akıllı taksi dronelar, kargo dronelar. Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 20 senelik bir hayalimizdi. Akıncı'dan 3 sene sonra ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bunlar tümüyle milli ve özgün olarak tasarlanıp geliştirilmiş, aslında robot uçaklar. İçindeki donanımlardan, milyonlarca satır yazılım Türk mühendis ve ekibi tarafından geliştirildi" ifadelerini kullandı.

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Bayraktar "SİHA, İHA'lardan ilk insansız savaş uçağından bahsettim. Genetik kodun deşifre edilmesindeki en önemsiz kısımlarından bahsettim. Kızılelma'nın en son kontrol yazılımlarıyla satır satır uğraştım. Pozitif bilimciler için sonsuzluğa yakın büyüklüklerde ihmal edilecek ifadeler sayılabilir" dedi.