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Başvuruda birinci redde üçünçüyüz

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#Schengen#Vize#Avrupa Birliği
Başvuruda birinci redde üçünçüyüz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 07:00

2021 yılında Schengen başvurusu en çok reddedilen ülke olan Türkiye, 2022’de birinciliği Cezayir’e devretti. Geçen yıl Cezayir’in 179 bin vize başvurusu reddedilirken; Cezayir’i takip eden ülkeler sırasıyla Hindistan ve Türkiye oldu. Türkiye, 2021 yılında Rusya’nın birinci olduğu en fazla vize başvurusu yapan ülkeler listesinde ise 2022’de 778 bin müracaatla ilk sıraya yerleşti.

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Uzun süredir Türkiye’nin gündeminde yer alan Schengen krizi, bölgeden vize almaya çalışan çok sayıda ülke için gittikçe büyüyen bir sıkıntıya dönüşüyor. Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılan açıklamalarda her ne kadar geçtiğimiz yıllara göre daha çok vize verildiği söylense de rekor sayıya ulaşan başvurular mağduriyeti de artırıyor. Schengen Visa Info tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan verilere göre 2022 yılında vize başvurusu en çok reddedilen ülke Cezayir olurken; bu ülkeyi sırasıyla Hindistan ve Türkiye’nin izlediği görülüyor.

BAŞVURUDA İLK SIRADA

2021 yılında ilk sırada Türkiye’nin yer aldığı listede, 2022’deki verilere göre Cezayir’den yapılan 392.053 başvurunun 179.409’u reddedildi. Çin’i geçerek, dünyanın en büyük nüfusuna sahip olacağı bilinen Hindistan’dan 2022 yılında 671.928 başvuru yapılırken, bu başvuruların 121.188’i olumsuz yanıt aldı. Türkiye, 2021 yılında Rusya’nın birinci olduğu en fazla vize başvurusu yapan ülkeler listesinde geçen yıl 778 binle ilk sıraya yerleşti. 2022’de Türkiye’nin 120.876 başvurusu reddedildi.

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Başvuruda birinci redde üçünçüyüz

2022 yılında vize başvuruları reddedilen ilk 10 ülke arasında Fas ve Rusya da yer aldı. Yüzde 29.1 ile yüksek oranda vize reddi alan ülkelerden biri de Tunus oldu. Tunus’u Birleşik Arap Emirlikleri izlerken; listede öne çıkan diğer ülkeler ise Nijerya, İran ve Mısır olarak kaydedildi.

TÜRKİYE’DE RET ORANI DÜŞTÜ

Başvuru ve reddedilme oranlarına bakıldığında, AB’nin Türkiye’den gelen eleştirilere karşılık olarak söylediği, “Talep artıyor. Bu, bazen vize prosedürlerini de etkileyebilir. Türkiye’ye özgü bir durum değil” sözlerinin desteklendiği görülüyor. Türkiye, 2021 verilerine bakıldığında başvurusu en çok reddedilen ülke olmuştu. 2021’deki başvuru sayısı 271.977 olarak açıklanmış; reddedilen başvuru sayısının ise 45.016 olduğu belirtilmişti. Vizelerin reddedilmesinin gerekçeleri ise ülkelere göre farklılık gösterdi. Genel anlamda 2022 yılında vize ret oranları artış gösterirken; listede reddin düştüğü ülke ise Türkiye oldu.

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Başvuruda birinci redde üçünçüyüz

AVRUPA’DA SEYAHAT TASARRUFU

Çok sayıda ülke için Schengen eşiğini aşarak Avrupa’da tatil yapmak zorlu bir süreç haline gelirken; Avrupa da kendi içinde azalan turizm talebiyle mücadele ediyor. Avrupa Seyahat Komisyonu’nun (ETC) açıkladığı verilere göre, haziran ve kasım ayları arasında seyahat planlayan Avrupalıların sayısı maliyet endişeleri nedeniyle geçen yıla göre yüzde 4 azaldı. Avrupa’da resesyon endişeleri ve enflasyon gündemi tasarrufları ön plana çıkarırken, tatil planlarını en çok erteleyenler ise Avusturyalılar oldu. En çok seyahat planlayan ülkeler ise Almanya, Fransa, İngiltere ve Belçika olarak kaydedildi.

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#Schengen#Vize#Avrupa Birliği

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