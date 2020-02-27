‘Bankalar cebinizde’

Dijitalleşmenin yalnızca bankacılıkta değil, her alanda dünyanın genel kabul görmüş tercihi haline geldiğini söyleyen Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, “Gelişen teknoloji ve iletişim olanaklarının artmasıyla birlikte, bankacılık sektörü de önemli dijital dönüşümler gerçekleştirmeye başladı. Müşteriler artık bankalarından dünya teknoloji devlerinin sunduğu faydalara eşdeğer uçtan uca dijital deneyimler talep etmektedir. Bankalar en iyi müşteri deneyimine yönelik teknolojik yenilikleri ekosisteme dahil etmek için çalışmalarını hızla sürdürmekte ve burada önemli bütçeler söz konusudur. Son araştırmalar, 2021 yılında global bankaların bilişim teknolojisi bütçelerinin 300 milyar dolara yaklaştığını gösteriyor. Bankacılık hızla artan müşteri beklenti ve talepleri çerçevesinde dijital ve veri odaklı inovasyonlarla şekillenmeye devam edecek” dedi.



ANA KANAL OLDU



“Dijital bankacılık uygulamalarının gelişmesiyle beraber daha önceden alternatif kanallar olarak değerlendirilen ATM, internet bankacılığı ve mobil bankacılık bugün ana kanallar konumuna geldi” diyen Kırbaş, sözlerine şunları ekledi: “Biz de kanal stratejilerimizi bu doğrultuda kurguluyoruz. Müşterilerimiz artık zaman ve maliyet avantajı sağlıyor olması nedeni ile dijital kanalları tercih ediyor. Bu durum bankalar için de operasyonel maliyetlerin yönetimi açısından önemli avantajlar sağlıyor. Dijital kanallar içerisinde en çok tercih edilen kanal 10-15 yıl önce belki de çok az bilinir olan mobil bankacılıktır. Artık, neredeyse standart haline gelmiş olan mobil bankacılık ile telefonunuz artık bankanız.”



KULLANICI DOSTU



Ziraat Mobil ile amaçlarının öncelikle müşteriye kolay, güvenli ve fonksiyonel bir mobil bankacılık sunmak olduğunu dile getiren Kırbaş, “Kullanıcı dostu ve kapsamlı bir mobil bankacılık yapımız var. Müşterimizin ihtiyacı olan bankacılık işlemini, basitleştirilmiş iş adımları ile en kolay ve en hızlı şekilde gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Ziraat Mobil sadece belli bir yaş aralığı ile sınırlı müşterilere sunulmuş bir kanal değildir, her kesime hitap etmektedir ve kullanım istatistikleri de geniş aralıkta bir müşteri kesiminin mobilden fayda sağladığını göstermektedir. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.