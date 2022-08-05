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Balon balıkları için yeni karar! Fiyat yükseltildi

Güncelleme: 26 dk önce

#Balon Balığı#Kuyruk#Avcılık
Balon balıkları için yeni karar Fiyat yükseltildi

Balon balığı avcılığının desteklenmesi için Resmi Gazete'de yeni karar yayımlandı. Bundan sonra öldürülen balon balıklarının kuyrukları için 12,5 lira ödeme yapılacak.

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Denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığı ekosistemini azaltmak için avcılık teşvikine başlanmıştı. Her kuyruk için 5 lira olan ödeme 12,5 liraya yükseltildi. Bazı türleri için de fiyat 2,5 lira oldu.

Ülkemizdeki denizlere ait olmayan Kızıldeniz üzerinden ülkemize giriş yapan, istilacı ve diğer Balık türlerine karşı zararlı olan balon balığının avlanmasının teşvik edilmesi için Resmi Gazete’de tebliğ yayımlandı.

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Buna göre 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere balon balığının kuyruğunu teslim edenlere 12,5 liraya kadar ücret ödenecek.

Balon balıkları için yeni karar Fiyat yükseltildi

SADECE KUYRUKLARI İSTENİYOR

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Balon balıklarının sadece kuyrukları için ödeme yapılıyor. Balon balığı bütün halde karaya çıkartılırsa ödeme yapılmayacak.

AVLANAN BALIKLAR ÖLDÜRÜLECEK

Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen ve avlanılan balon balıklarının kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak.

Avlanılan balon balıkları, etik kurallar çerçevesinde balığın kafasına tek seferde sertçe vurularak öldürülecek. Ölen balon balıklarının kuyruk yüzgeci koruyucu eldivenler kullanılarak kuyruk sapından yapılacak kesi ile alınacak.

Balon balığının kuyruğu dışındaki kısmı karın bölümü yarılarak denize atılacak, sadece kuyruğu belirtilen noktalardan karaya çıkartılacak.

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Balon balıkları kıyıya bir deniz mili mesafeden daha yakın noktalarda, koylarda, liman ve barınak içlerinde kesinlikle denize atılamayacak.

Balıkçılar, avladıkları balon balıkları kuyruklarını karaya çıkartıp teslim edinceye kadar geçen süre içerisinde, diğer balıklarla ya da diğer balıkların temas ettiği araç/gereçlerle temas etmemeleri ve sızdırmaz poşet veya kapalı kaplarda taşınmaları konusunda gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak.

ZİRAAT BANKASI’DAN ÖDEMELER ALINACAK

Desteklemeler için gerekli kaynak, Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası aracılığı ile balıkçılara ödenecek.

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Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

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#Balon Balığı#Kuyruk#Avcılık

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