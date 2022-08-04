Petrol fiyatlarında sert düşüş!

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Petrol fiyatları hızla geriledi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün önde gelenlerinden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri kış aylarında ağır bir arz krizi yaşanması durumunda petrol üretiminde önemli artış yapacaklarını duyurdu.

Bu gelişmenin ışığında ABD petrolü 90 doların altına geriledi. Brent petrol ise 95 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

KÜRESEL EKONOMİK ENDİŞELER DE FİYATLARI GERİ ÇEKİYOR

ABD ekonomisinin teknik resesyona girmesi, küresel ekonomide yavaşlamanın etkilerinin artmaya başlaması ihtimali, koronavirüs pandemisinin Çin'de sanayi sektörünü tehdit etmesi gibi birçok etken petrol fiyatlarını aşağı çekiyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla 133 dolara kadar hızlı yükselen petrol ılımlı gerilemeyle 100 doların altına sarktı. Petrol fiyatlarında yüzde 2 civarında düşüş bulunuyor.

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YAPTIRIMLAR RUSYA'YI GÜÇLENDİRDİ Mİ?

ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı takındıkları tavır nedeniyle Rusya da kendi hamlesini ortaya koydu. Enerji satışında yerel para birimini kullanmaya başlayan Rusya, doğal gaz ve petrolü Ruble ile satıyor. Böylece savaş zamanında 1 dolarla 154 Ruble alınırken şu anda 1 dolarla sadece 60 Ruble alınıyor. Başka bir deyişle Ruble savaş öncesi durumdan daha değerli hale geldi. Rusya'nın ithalatının yavaşlaması da Ruble'yi değerli kılan bir diğer etkenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Yaptırım uygulayan Avrupa ülkeleri kışın enerji krizi yaşanmaması için önlemleri planlarken bazı ülkeler sokak aydınlatmalarını kısarken, klima kullanımının da azaltılmasını çare olarak halkına sunmaya başladı.

Rusya'ya karşı cephe alan ülkeler küresel ekonomik daralmaya rağmen petrol arzını artırarak fiyatları aşağı çekerek Rusya'nın elde edeceği gelirleri azaltmayı hedefliyor olabilirler.