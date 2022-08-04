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Son dakika: Bakan Akar açıkladı! Tahıl yüklü 3 gemi daha yola çıkıyor

Güncelleme: 15 dk önce

#Hulusi Akar#Tahıl Sevkiyatı#Ukrayna
Son dakika: Bakan Akar açıkladı Tahıl yüklü 3 gemi daha yola çıkıyor

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddesi yüklü gemilerden üçünün yarın seyre başlamasının planlandığını açıkladı.

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Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde, tahıl sevkiyatı konusundaki çalışmalar ve son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Akar, görüşmeler ve tahıl sevkiyatına ilişkin soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandığını hatırlattı.

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Söz konusu belge kapsamında İstanbul’da Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin kurulduğunu ifade eden Akar, sistemin sorunsuz işlemesine yönelik Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkilileri ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Akar, "Merkezdeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor. Bununla birlikte boş bir geminin de İstanbul’da denetlenerek Ukrayna’ya hareket etmesi beklenmektedir" diye konuştu.

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RAZONİ ADLI GEMİ LÜBNAN'A DOĞRU YOLA ÇIKTI  

Öte yandan, çalışmalar kapsamında Ukrayna limanlarından çıkan ilk gemi olma özelliğini taşıyan "Razoni" adlı mısır yüklü gemi, İstanbul’daki kontrollerinin ardından Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkmıştı.

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#Hulusi Akar#Tahıl Sevkiyatı#Ukrayna

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