Balıkçılıkta av sezonu başlıyor

Türkiye’nin uzun sahil şeridi, yaygın iç suları ve nehirleriyle önemli balıkçılık kaynaklarına sahip olduğuna işaret eden Bayraktar, “Ancak üç tarafı denizlerle çevrili, 8 bin 333 kilometrelik kıyı şeridine sahip olan ülkemizde su ürünleri sektöründe mevcut potansiyelin tam olarak değerlendirdiğini söylemek mümkün değil” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’de su ürünleri avcılığının kıyı balıkçılığına dayandığını hatırlatan Bayraktar, altyapı yetersizliği nedeniyle açık deniz balıkçılığı yapılamadığını ve av baskısının kıyı sularda yoğunlaştığını bildirdi. Bayraktar, son yıllarda avcılık üretim miktarının azaldığına işaret ederek, “Sektörün geleceği açısından sürdürülebilir avcılığın sağlanması şarttır. Bu amaçla stokları koruyucu ve geliştirici yönde çalışmaların ve araştırmaların yapılması ve koruma kontrol çalışmalarına öncelik verilmesi gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

KURALLARA UYULMALI

Su ürünleri üretiminin sürdürülebilirliği için avcıların kurallara uyması gerektiğinin de altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti: “Denizlerde ve iç sularda yapılacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemeleri içeren tebliğlerle Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda önemli çalışmalar yapmıştır. Su ürünleri avcılığında yer, zaman, tür, boy, ışık kullanımı ve avlanma mesafesi gibi getirilen yasaklar ve kontroller su ürünleri üretiminin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.” Bayraktar, su ürünlerine yönelik mevzuatlarda düzenleme yapılması çağrısında bulunarak, balıkçıların av yasaklarına ve tebliğle getirilen düzenlemelere uymasının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Sürdürülebilir su ürünleri üretimi için gerekli stratejilerle kısa, orta, uzun vadeli eylem planları ve hedefler belirlenmesi gerektiğine dikkati çeken Bayraktar, şu değerlendirmelere yer verdi: “Kaynakların verimli kullanılabilmesi için su ürünleri eğitim merkezleri kurulmalı, yetiştiricilik, avcılık ve Ar-Ge çalışmaları daha fazla desteklenmeli, sektörde örgütlenme yapısı mutlaka güçlendirilmelidir. Balıkçılık sektöründe ürünlere yönelik dondurma, tuzlama, konserve, paketleme ve işleme tesislerinin sayılarının arttırılması sektöre ekonomik katkı sağlayacaktır.”

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