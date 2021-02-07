Balıkçılara önemli çağrı

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, AA muhabirine, hamsi avcılığında kısmi kısıtlamanın sona ermesini değerlendirdi. Hamsi avcılığının İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularında 8 Ocak'ta durdurulduğunu ifade eden Özkaya, kararın, mevsimsel etkiler nedeniyle hamsinin yeterli boya ulaşamamasından dolayı alındığını dile getirdi.

Özkaya, bu kararın, hamsi avcılığının gelecek yıllarda da sürdürülebilmesi açısından son derece önemli olduğunu belirterek, yasağın hamsi sayısında artış ve et verimliliğinde iyileşme sağladığını bildirdi. Av yasağının ek tedbirler alınarak gece yarısı itibarıyla sona erdirildiğini anımsatan Özkaya, ek tedbirler çerçevesinde bundan böyle av gemisinde bir görevlinin olacağını, Karadeniz'e kıyısı bulunan tüm il müdürlüklerinde en fazla 2 adet karaya çıkış noktası belirleneceğini, avlanan hamsilerin bu noktalardan denetlenerek çıkarılacağını söyledi. Özkaya, hamsi avı gemilerinde balığı elemek için elek sistemi ve tambur kullanılmayacağını ifade etti.

Özkaya, alınan tedbirlerin denizlerde hamsi stoku ve et verimliliği için son derece önemli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir ay süren yasakla hamsi boyları ve et verimliliğinde bir miktar iyileşme oldu. Denizlerde hamsi boyları tam olarak istenilen seviyeye ulaşmadığı için ek tedbirler alınarak hamsi avcılığına izin verildi. Hamsi avcılığında ek tedbirler uygulanırsa bir sorun olmaz ama tedbirlere uyulmazsa stok sayısı olumsuz etkilenir. Seneye hamside daha ciddi sorunlar yaşayabiliriz. Yetkililer bu tedbirlerin uygulanması için son derece dikkatli davranmalılar."

Balık unu ve yağı fabrikalarına sevk edilecek hamsiler için de kontrol yapılacağına işaret eden Özkaya, "Özellikle boyu küçük olan hamsiler buralara gönderiliyordu. Bu anlamda son derece yerinde bir karar oldu." dedi. Özkaya, balıkçılara, kurallara uymaları çağrısında bulunarak, 9 santimetre boya ulaşmamış hamsilerin yakalanmaması gerektiğini hatırlattı.