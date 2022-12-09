‘Bal’ gibi uygulama

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2022 yılında 11 ay boyunca 3 bin 19 denetim yapan Bakanlık, işletmelere 205 idari para cezası uyguladı. Bakanlık, vatandaşların bal alırken, etiket üzerindeki 6 haneli kodu telefondan kontrol edebilecekleri bir uygulamanın önümüzdeki dönemde hayata geçirileceğini açıkladı.

Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP), 2022 yılının başında Türkiye genelinde üretilen balın yüzde 70’inin tağşişli satıldığına dikkat çekmiş, “Otel, restoran, konaklama tesislerinin kahvaltı salonlarındaki balların yüzde 95’inin sahte olduğunu” iddia etmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı da son dönemde artan sahte bal üretimi girişimlerinin önüne geçebilmek için üretim ve ambalaj işletmelerine denetimleri arttırdı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, işletmelere yönelik 2019 yılında 2 bin 134, 2020 yılında 2 bin 241, 2021 yılında 2 bin 852 denetim gerçekleştirildi. 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde ise 3 bin 19 denetim yapıldı. 2019 yılında 174, 2020 yılında 186, 2021 yılında 211, 2022 yılının 11 ayında ise 205 idari para cezası uygulandı.

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Balın sahte olup olmadığını bakarak anlamak oldukça güç. Bu nedenle Bakanlığa bağlı gıda kontrol laboratuvarlarında yapılan analiz sonucu anlaşılan sahte balla ilgili vatandaşları uyaran Bakanlık şu bilgileri verdi: “Tüketiciler bal satın alırken, üzerinde Bakanlıkca verilen 6 haneli TR-İl Trafik Kodu İşletme Kayıt Numarası bulunan etiketli ürünleri tercih etmelidirler. Etikette yer alan numara ggbs.tarim.gov.tr adresinden sorgulanarak balın sahte olup olmadığı anlaşılabilir.”