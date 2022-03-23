Bakanlık'tan kırmızı et fiyatlarıyla ilgili açıklama

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Tarım ve Orman Bakanlığı kırmızı et fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında "Et ve Süt Kurumu'nun Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir" dendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışı 6 bin tondur. Bu rakam Türkiye kırmızı et satışının yüzde 1'inin altındadır.

Bu nedenle ESK'nın Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesi kırmızı et piyasasını etkilememektedir.

Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın yüzde 15 altında vatandaşımıza sunulmaktadır. Böylece ESK kıymayı 83 TL'den, kuşbaşını 92 TL'den piyasa fiyatının altında satışa sunmaktadır.

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Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye de devam edecektir.