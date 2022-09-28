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Bakanlık uyardı! TOKİ başvurunuz iptal olmasın

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#TOKİ#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı#Sosyal Konut
Bakanlık uyardı TOKİ başvurunuz iptal olmasın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 11:05

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konut projesiyle ilgili ailelerin başvurularının iptal olmaması için dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili ailelerin başvurularının iptal olmaması için uyarıda bulundu. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “250 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamındaki projelere; bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.” denildi. Ayrıca başvuru bedelini, verilen süre içerisinde e-devlet’ten yatırmayanlar başvuru sürecini tekrar başlatabilecek.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ailelerin başvurularının iptal olmaması için dikkat edilmesi gerekenlere değindi.

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“EŞLERDEN İKİSİ BİRDEN BAŞVURU YAPARSA KURAYA GİREMEYECEKLER!”

250 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamındaki projelere; bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabileceği belirtilen Bakanlık açıklamasında, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların her ikisinin de geçersiz sayılacağı ve kuraya katılamayacakları vurgulandı. 18-30 yaş arası çocuklar ise ailelerinden bağımsız olarak bireysel başvuruda bulunabilecekler.

“BAŞVURUNUN İPTAL EDİLMESİ İÇİN BAŞVURU BEDELİ İADE ALINACAK”

Eşlerin ikisinin birden başvurması durumunda eşlerden birinin başvurusunu iptal etmesi gerekiyor. Başvurunun iptal edilmesi için; başvurulan proje hangi bankadaysa ona müracaat edilmesi; Ziraat Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Ziraat Bankası Şubelerinden; Halk Bankası tarafından işlemleri gerçekleştirilen proje ise başvuru bedelinin Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden veya www.halkbank.com.tr internet sitesi üzerinden alınabileceği belirtiliyor.

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“BAŞVURU BEDELİNİ, VERİLEN SÜRE İÇERİSİNDE E-DEVLET’TEN YATIRMAYANLAR BAŞVURU SÜRECİNİ TEKRAR BAŞLATABİLECEK”

Bu arada e-devlet başvurularında kendisine verilen süre içerisinde başvuru bedelini yatırmayanların başvurusu iptal edilmektedir. Bu durumda olan kişiler e-devlet üzerinden tekrar başvuru sürecini başlatarak veya banka şubelerinden başvurularını tamamlayabilirler

 

 

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#TOKİ#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı#Sosyal Konut

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