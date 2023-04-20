Bakan Varank'tan bilim insanlarına çağrı: Gelsinler burayı kullansınlar

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sağlık teknolojileri alanında stratejik önemdeki TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü için bilim insanlarına çağrı yaptı. Hücreden pilot üretime kadar biyoteknolojik aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları ile kanser araştırmalarına da ev sahipliği yapacak kampüsün bilim insanlarının hizmetine sunulduğunu belirten Bakan Varank, “Biz bu merkezi bilim insanlarımız için hayata geçirdik. Gelsinler buraları kullansınlar. Verdiğimiz desteklerden faydalansınlar.” dedi.

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TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde hayata geçen Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü, aşı ve ilaç alanında çalışacak Medikal Biyoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi (MEDİBİYO) ile Ulusal Biyolojik ve Kimyasal Test Merkezi ‘nden (BKTM) oluşuyor.

KANSER İLAÇLARI



MEDİBİYO, aşı ve ilaç adaylarının klinik öncesi çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak finansmanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında inşa edilen MEDİBİYO’da yeni tanı ve tedavi sistemlerinin geliştirilmesine yönelik vizyoner projeler üretilecek ve özellikle kanser tedavisine yönelik ilaçlar üzerine çalışmalar yürütülecek.



KBRN TEHDİDİ



Türkiye’nin milli savunma ihtiyaçlarına yönelik yerli ve milli ürünler üretilecek olan BKTM’de de kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlere karşı savunma ürünleri geliştirilecek. Merkezde, uluslararası standartlarda test ve sertifikasyonlar yapılacak. Bu merkez sayesinde KBRN ürünleri alanında cari açık azalacak.

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Bakan Varank, sağılık teknolojileri alanında stratejik önemdeki kampüs ile ilgili sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Varank, sosyal medya mesajında, “Sağlık teknolojileri alanında Türkiye'nin en yeni, en modern, en kapsamlı ve en stratejik altyapısını; TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü'nü açtık. Bu kampüs, entegre yapısıyla hücreden pilot üretime kadar biyoteknolojik aşı/ilaç geliştirme çalışmalarına ve kanser araştırmalarına ev sahipliği yapacak. Ar-Ge çalışmalarına ve inovatif girişimlere vereceği desteklerle; ülkemizi sağlık bilimlerinde lider konuma taşıyacak.” ifadelerini kullandı.

ÇAĞRIDA BULUNDU



Bakan Varank, Gebze’deki kampüsle ilgili bilim insanlarına çağrıda bulundu. “Biyoteknolojik çalışmalar, kimyasal, biyolojik tehditlere karşı Ar-Ge faaliyetleri yapıyorsanız, ihtiyacınız olan bütün altyapı şu anda TÜBİTAK’ın Gebze deki kampüsünde mevcut.” diyen Varank, “Bu merkezi bilim insanlarımız için hayata geçirdik. Gelsinler, buraları kullansınlar. Bizim TÜBİTAK'la verdiğimiz desteklerden faydalansın. Yeter ki Türkiye'yi bu alanlarda da öncü ülkelerden biri haline getirebilirim.” değerlendirmesini yaptı.

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Bilim insanlarının kansere, farklı hastalıklara dönük biyoteknolojik ilaçlar, aşılar geliştirmek istediklerinde bu kampüsü kullanabileceklerinin altını çizen Bakan Varank, “Bilim insanlarımız, girişimcilerimiz buraya gelip kendi şirketlerini de kurabilecekler. Özellikle son dönemde gündeme gelen biyoteknolojik ilaçları, aşıları çok daha kolay bir şekilde geliştirebilecek.” diye konuştu.TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da merkez ile ilgili “Açılan her 2 merkez de sadece TÜBİTAK’ın ihtiyaçları yani TÜBİTAK personelinden daha çok aynı zamanda bu alanda yetkin Türkiye’deki tüm insanlara açık olacak. Sayın Bakanımız da bunu açık şekilde ifade etti. Bu kampüs, Türkiye'nin tüm araştırmacıların açık olacak.” İfadelerini kullandı.