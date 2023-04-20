Bakan Varank'tan bilim insanlarına çağrı: Gelsinler burayı kullansınlar

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sağlık teknolojileri alanında stratejik önemdeki TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü için bilim insanlarına çağrı yaptı. Hücreden pilot üretime kadar biyoteknolojik aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları ile kanser araştırmalarına da ev sahipliği yapacak kampüsün bilim insanlarının hizmetine sunulduğunu belirten Bakan Varank, “Biz bu merkezi bilim insanlarımız için hayata geçirdik. Gelsinler buraları kullansınlar. Verdiğimiz desteklerden faydalansınlar.” dedi.
KANSER İLAÇLARI
MEDİBİYO, aşı ve ilaç adaylarının klinik öncesi çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak finansmanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında inşa edilen MEDİBİYO’da yeni tanı ve tedavi sistemlerinin geliştirilmesine yönelik vizyoner projeler üretilecek ve özellikle kanser tedavisine yönelik ilaçlar üzerine çalışmalar yürütülecek.
KBRN TEHDİDİ
Türkiye’nin milli savunma ihtiyaçlarına yönelik yerli ve milli ürünler üretilecek olan BKTM’de de kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlere karşı savunma ürünleri geliştirilecek. Merkezde, uluslararası standartlarda test ve sertifikasyonlar yapılacak. Bu merkez sayesinde KBRN ürünleri alanında cari açık azalacak.
ÇAĞRIDA BULUNDU
Bakan Varank, Gebze’deki kampüsle ilgili bilim insanlarına çağrıda bulundu. “Biyoteknolojik çalışmalar, kimyasal, biyolojik tehditlere karşı Ar-Ge faaliyetleri yapıyorsanız, ihtiyacınız olan bütün altyapı şu anda TÜBİTAK’ın Gebze deki kampüsünde mevcut.” diyen Varank, “Bu merkezi bilim insanlarımız için hayata geçirdik. Gelsinler, buraları kullansınlar. Bizim TÜBİTAK'la verdiğimiz desteklerden faydalansın. Yeter ki Türkiye'yi bu alanlarda da öncü ülkelerden biri haline getirebilirim.” değerlendirmesini yaptı.