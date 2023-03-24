Bakan Varank'tan bankalara çağrı: Esnafa, sanayiciye zorluk çıkarmayın

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Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay’da depremler nedeniyle büyük hasar gören üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Esnaf ve sanayicilerden, en çok özel bankaların faiz uygulamalarıyla ilgili şikayetler geldi. Özel bankaların, Türkiye Bankalar Birliği’nin aldığı kararlara uymasını isteyen Bakan Varank, “Esnafa ve sanayiciye zorluk çıkarmayın” mesajı verdi.

ÖTELEMEK İÇİN FAİZ İSTİYOR

Bakan Varank ile görüşen isimlerden biri olan Hatay Oto Tamirciler ve Elektrikçiler Odası Başkanı Nizar Hayzaran, ayağa kalkmaya çalıştıklarını belirterek özel bankalardan şikayetleri olduğunu söyledi. Birçok esnafın kredi kartıyla alışveriş yaptığını, kredi çektiğini anlatan Hayzaran, “Bankalar Birliğinin tavsiye kararı olmasına rağmen 6 ay ötelenmesi gereken kredi kartları, devlet bankaları tarafından ötelenirken özel bankalar ise ötelemek için faiz istiyor. Hesaplarımızda para olmamasına rağmen hesaplar kapatılıyor ve faiz işletiliyor” diye konuştu.

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FAİZLE Mİ UĞRAŞACAĞIM?

Dericiler Küçük Sanayi Sitesi esnafı Öner Cihanoğlu da kredi tutarlarının ek hesaplardan çekildiğini, devlet bankalarının bunları iade ettiğini kaydederek “Biz ihracat yapıyoruz bütün bankalarla çalışıyoruz. Böyle bir afette telefonla arıyorlar. Malıma mı koşacağım, canıma mı koşacağım? Yoksa onların faizleriyle mi uğraşacağım? Bakanımıza söyledik. İnşallah gerekli şeyi yaparlar.” dedi.

HASSASİYET GÖSTERMİYORLAR

Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerle bir araya geldiği program sonrasında basın açıklaması yapan Bakan Varank, en fazla şikayet aldıkları konulardan birinin özel bankaların deprem bölgesinde gerekli hassasiyeti göstermemesi olduğunu söyledi.

ÖZEL BANKALARA ÇAĞRI

Varank, özel bankalara bir çağrı yaparak “Türkiye Bankalar Birliği ile birlikte almış olduğunuz kararlara uyun. kredi ertelemesi başta olmak üzere, buradaki esnafımıza, sanayicilerimize zorluk çıkarmayın. Çünkü, burada özellikle acil ihtiyaçların giderilmesi noktasında bankaların büyük bir etkisi var. Özel bankalarımız, Bankalar Birliğinin aldığı kararlara uysunlar ve buradaki sanayicilerimize, iş insanlarımıza yardımcı olsunlar." dedi.