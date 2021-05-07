Bakan Varank: Yeni nesil kodlama yolculuğu başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Açık Kaynak Platformu’nun yürütücülüğünü üstlenen Bilişim Vadisi ile yazılım alanında uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle dikkat çeken Ecole 42 arasında, mart ayında anlaşma imzalandı.

Anlaşma kapsamında, Kocaeli Bilişim Vadisi ve İstanbul Vadistanbul’da 2 yazılım okulu açılması kararlaştırıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılım alanında uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle öne çıkan Ecole 42’nin İstanbul ve Kocaeli’deki okullarına başvuruların başladığını belirterek, “750 bilgisayar kapasiteli yazılımcı okullarımızı Covid-19 önlemleri doğrultusunda açıyoruz. Yeni nesil kodlama yolculuğu başlıyor” diye konuştu.

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