Bakan Varank: Elektrikli otomobilde global üs olacağız

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak fuarda hem kendilerine bağlı hem de ilgili kuruluşları ile yerlerini aldıklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Tabii fuar alanının yıldızının doğuştan elektrikli ve otonom aracımız Togg olacağı aşikar. Ama emin olun Togg, bu yıl sonunda trafiğe çıktığında sadece ülkemizin değil dünyanın da yıldızı olacak. Sıfır karbon emisyonuyla iklim değişikliğiyle mücadeledeki en önemli kazanımlarımızdan bir tanesi Togg olacak” dedi.

YEŞİL DÖNÜŞÜM

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda başlattıkları Türkiye’nin otomobili Togg projesinin yenilikçi ve akılcı hamlelerin başında geldiğini belirterek, “Tam zamanında ve doğru teknolojiye yatırım yaparak hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde otomotiv sektöründeki rekabetçiliğimizi katlayarak artıracağız. Togg, sektördeki yeşil dönüşümün de öncüsü olacak. Gerek fabrikanın inşaatı gerekse aracın geliştirilmesi konusundaki çalışmalar planlandığı gibi tüm hızıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı. Varank, Togg ile beraber diğer küresel markaların da Türkiye’deki elektrikli araç yatırımlarına devam ettiğini belirterek, “Bildiğiniz gibi Ford’un bu konuda ülkemizde çok büyük bir yatırımı var. Bu ay itibarıyla Kocaeli’de tam elektrikli ticari araç üretimine başlıyorlar. Diğer birçok marka da ülkemize gelmek için fırsat kolluyor. Ülkemizin yakın zamanda elektrikli araç konusunda global bir üretim üssü olacağına emin olabilirsiniz. Tabii sektörde yaşanan bu hızlı gelişmelerle birlikte elektrikli araç şarj altyapılarına olan ihtiyaç da artıyor” diye konuştu.

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‘TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPIYOR’

TÜRKİYE’nin çevreye saygılı üretim konusunda üzerine düşeni yaptığına işaret eden Varank, “Karbon nötr bir ülke oluştursak bile diğer ülkelerin bu adımları atmaması durumunda, dünyayı yaşanabilir bir hale getirmemiz mümkün değil. Ülkelerin sorumluluk alması lazım. Özellikle şu anda dünyada karbonun yarısını salan bir ülke var. Bu ülkeyle ilgili tedbirlere baktığımızda kimsenin bu hususu önemsemediğini görüyoruz. Hatta batılı ülkelerin, o ülkelerde yatırım yapmaya devam ettiklerini görüyoruz. İşte biz üzerimize düşeni yapacağız ama burada kolektif olarak hareket etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

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VAHŞİ EKONOMİK BÜYÜME ANLAYIŞI

İKLİM değişikliği konusunda farkındalık oluşturma aşamasının çoktan geçildiğini ifade eden Bakan Varank, artık iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin bizzat yaşanarak hissedildiğini belirtti. Varank, 2021 yılında Türkiye’de meydana gelen orman yangınları ve sel felaketlerine değinerek, şunları söyledi: “Benzer olayların dünyanın dört bir yanında normalin çok üzerinde bir sayıda ve normalin çok üzerinde bir şiddette gerçekleştiğine de üzülerek şahitlik ettik. Sürecin bu kadar kritik bir aşamaya gelmesinin ana müsebbibi elbette biz ve bizim gibi gelişmekte olan ülkeler değil. Buradaki asıl sorumlular yüzyılı aşkın süredir vahşi ekonomik büyüme anlayışıyla doğayı ve atmosferi kirleten ülkelerdir. Ama bugün geldiğimiz noktada bir suçlu aramanın artık kimseye faydası yok. Çünkü faturayı insanlık olarak hep birlikte ödüyoruz. Bu artık insanoğlu için bir varoluş mücadelesi haline geldi.”

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‘KARBON SALINIMI MİNİMUMA İNECEK’

REKABETÇİ Sektörler Programı çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji bakanlığınca desteklenen Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri Projesi’nden bahseden Varank, şunları kaydetti: “Üretilen ürünlerin başında da biyojet yakıtı geliyor. Ürettiğimiz yosunlardan, biyojet yakıtı elde ediliyor. Biyojet yakıtıyla uçaklar karbon nötr uçurabiliyor. Bu sayede enerjide dışa bağımlılığımızı azaltıp maliyetlerimizi düşüreceğiz diğer yandan da karbon salınımını minimuma indirmiş olacağız.”