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Bakan Varank dev fabrikayı çekti! İşte Togg'un inşaatı

#Mustafa Varank#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#Togg
Bakan Varank dev fabrikayı çekti İşte Toggun inşaatı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank inşaatı hızla devam eden Togg'un fabrikasını havadan görüntüledi. Varank, yerli otomobillerin yıl sonundan önce banttan ineceğini söyledi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un fabrikasının inşaat ilerleyişini görüntüledi. Bakan Varank, yerli otomobillerin yıl sonundan önce banttan inmeye başlayacağını söyledi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa ettiği fabrikayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank uçaktan çekti.

Bakan Varank "Biraz önce Sabiha Gökçen uçağından çektim. Togg Gemlik üretim üssünde inşaat planlandığı şekilde hızla ilerliyor. Seri üretim araçlar inşallah yıl sonundan önce banttan inmeye başlayacak" dedi.

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Bakan Varank'ın tweeti şöyle:

 

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#Mustafa Varank#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#Togg

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