Bakan Varank dev fabrikayı çekti! İşte Togg'un inşaatı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un fabrikasının inşaat ilerleyişini görüntüledi. Bakan Varank, yerli otomobillerin yıl sonundan önce banttan inmeye başlayacağını söyledi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa ettiği fabrikayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank uçaktan çekti.
Bakan Varank "Biraz önce Sabiha Gökçen uçağından çektim. Togg Gemlik üretim üssünde inşaat planlandığı şekilde hızla ilerliyor. Seri üretim araçlar inşallah yıl sonundan önce banttan inmeye başlayacak" dedi.
Bakan Varank'ın tweeti şöyle:
Biraz önce Sabiha Gökçen uçağından çektim...— Mustafa Varank (@varank) May 9, 2022
Togg Gemlik üretim üssünde inşaat planlandığı şekilde hızla ilerliyor.
Seri üretim araçlar inşallah yıl sonundan önce banttan inmeye başlayacak.#Togg #YeniLigeYolculuk pic.twitter.com/XtmmSM6W7K