Bitcoin 10 ayın dibinde! Kripto para yatırımcıları endişeli… Neler oluyor?

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Kripto para yatırımcıları rekorlar beklerken ellerindeki paralardan da olmanın umutsuzluğu içine girişti. Bitcoin için bu yıl 100 bin doları aşacağını belirten uzmanlar düşüş karşısında destek noktalarını belirtmekten öte bir şey yapamıyor. Bitcoin geçtiğimiz Kasım ayında gördüğü 69 bin dolar olan tarihi zirvesinden yüzde 60 geride işlem görüyor.

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DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?



Kripto paralardaki düşüşün ana sebebi olarak ABD Merkez Bankası’nın almış olduğu faiz artırım aksiyonu başrol oynuyor. Fed faizi 50 baz puan artırarak yüzde 1’e yükseltti. ABD’de yükselen enflasyonu dizginlemek için faiz artırım politikası uygulayan Fed, enflasyonda düzelme görülmezse ilerleyen aylarda da faiz artıracağını açıkladı. Fed Başkanı Jerome Powell, Haziran ve Temmuz ayları için de sözlü yönlendirme yaparak 50’şer baz puanlık artışa sıcak baktıklarını duyurdu.



Bu gelişmeyle birlikte dolar küresel piyasalarda güç kazanırken ABD borsalarına sert satışlar geldi. Yüzde 3 civarında düşüş yaşayan ABD borsaları nedeniyle kripto paralarda da gerilemeler görüldü.

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KORKU ENDEKSİ DE TAVAN YAPTI

Kripto paralardaki korku ve açgözlülük endeksi de uzun zaman sonra 20 değerinin altına geriledi. 11 seviyesinde bulunan endeks, piyasada satışların daha da artabileceğine yönelik sinyal olarak kabul ediliyor. Şu anda kripto para piyasasında aşırı korku seviyesi yerini koruyor.



RUSYA-UKRAYNA HİKAYESİ DE SONA ERDİ



Rusya ve Ukrayna’da dövize erişimin zorlaşması, Rusya’ya yapılan ağır yaptırımlar nedeniyle Rus halkının parasını kripto paraya çevirip değerini koruması gibi savaşın başlamasından bu yana sürdürülen hikayeler de sona ermiş oldu. Rusya ve Ukrayna halklarının kripto paraya olan eğilimi devam etse de yükselişi sağlayacak alımların olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca Ruble savaşın başladığı dönemde 150 seviyelerine ulaşmıştı ancak şu sıralar savaş öncesi dönemdeki fiyatlardan işlem görüyor. 1 dolar ile savaş başladığında 154 ruble alınabilirken bugün 1 dolar ile 69 ruble alınabiliyor. Başka bir deyişle ruble dolar karşısında savaşın başlamasından bugüne kadar yüzde 54 değer kazandı.

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KRİPTO PARA YATIRIMI NASIL YAPILMALI?



Kripto paralarda marj aralığı bulunmuyor ve bu nedenle paranız bir anda binlerce kata ulaşabilirken bir anda sıfıra da düşebiliyor. Herhangi bir otoriteye bağlı olmadığı için kural ve kanunlara da tabi değil. Herhangi bir kripto para borsasından alınan coinler kripto para borsasının kapanmasıyla buharlaşabiliyor. Alınan kripto paralar soğuk cüzdana taşınarak saklanması en mantıklı yöntem olarak biliniyor. Kripto para borsalarını sadece aracı olarak kullanmak ve sonrasında coinlerin soğuk cüzdanlarda bekletilmesi gerekiyor. Kripto para borsaları yükseliş ya da düşüş anında kendilerini korumaya almak için sistemlerini yavaşlatabiliyor ve bundan dolayı da alım-satım gerçekleşemediği için yatırımcılar mağdur olabiliyor. Herhangi bir otoriteye bağlı olunmaması nedeniyle hemen hemen herkes kripto paralar üzerinden açıklamalar yapıp uzman olduğunu iddia edebiliyor. Sosyal medyada birçok sıradan kişi yetkisi olmamasına rağmen tavsiyede bulunup yatırımcıları mağdur ediyor. Grafiklerle anlatımlar yapılsa da küresel ekonomiyi etkileyecek tek değişiklik tüm analizleri suya düşürebiliyor. Bu nedenle kripto para yatırımı yaparken dikkatli olunmalı ve risklerin iyi bilinmesi ve stop emirlerinin her gün güncellenmesi gerekiyor.



OCAK AYINDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE



Bitcoin fiyatı bu sabah Temmuz ayından bu yana görülen en dip seviyeye indi. Yaşanan son ekonomik gelişmeler ve etkileriyle birlikte Bitcoin 30 bin 548 dolara kadar geriledi. Bitcoin yüzde 9’a yakın düşüşle 31 bin 200 dolar sevilerinde işlem görüyor.

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ETHEREM 2500 DOLARIN ALTINDA



Ethereum da lider kripto para birimi Bitcoin’i takip ederek düşüşe yöneldi. Ethereum 2500 doların da altına sarkarak yüzde 9'a yakın kayıpla 2300 dolar seviyelerinde işlem görüyor.



SOLANA KAYIPLARI OYNUYOR



Solana tarafında da tarihi zirvenin ardından deprem gibi düşüş yaşanıyor. Ani bir şekilde sebepsizce yükselen Solana birçok yatırımcıyı mağdur etti. 260 dolar olan tarihi zirvesinden kopup uzaklaşan Solana şu sıralar yüzde 13 oranında düşüşle 66 dolar seviyesinden işlem görüyor.



RIPPLE DA ÇÖKTÜ



Ripple fiyatları da düşüşe devam ediyor. Hem son ekonomik gelişmeler hem de dava süreci nedeniyle yıpranan Ripple yüzde 12 oranında düşüşle 0.50 dolardan alıcı buluyor.

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DOGECOIN DE GERİLEDİ



Milyarder iş adamı Elon Musk’ın sözlü yönlendirmeleriyle hareket eden Dogecoin genel düşüşten nasibini aldı. Dogecoin yüzde 13’e yakın kayıpla 0.108 dolardan işlem görüyor.



SHIBA INU DÜŞTÜKÇE DÜŞÜYOR



Şaka olarak ortaya çıkan ve finansal değere ulaşan Shiba Inu ise yüzde 18'e varan düşüş kaydetti ve 0.00001530 dolar seviyesinden alıcı buluyor.