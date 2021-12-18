Bakan Varank açıkladı! Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu Müfredatta çok önemli değişiklikMilli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Müfredatta çok önemli değişiklik#Milli Eğitim Bakanı
Pilot Ahmet tazminatı: Mahkemeden rekor ceza geldiPilot Ahmet tazminatı: Mahkemeden rekor ceza geldi#Ahmet Selimhan Şimşek
G.Saraya dönecek derken Süper Lige damga vurdu Ondan iyisi yok...G.Saray'a dönecek derken Süper Lig'e damga vurdu! Ondan iyisi yok...#Galatasaray
Afrika ile birlikte kazanmanın, kalkınmanın gayretindeyiz dedi ve ekledi: Hedef 75 milyar dolar'Afrika ile birlikte kazanmanın, kalkınmanın gayretindeyiz' dedi ve ekledi: Hedef 75 milyar dolar #Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Varank açıkladı Türkiyede bir ilk... TOGG ve Farasisten ortaklıkBakan Varank açıkladı! Türkiye'de bir ilk... TOGG ve Farasis'ten ortaklık#Mustafa Varank
Emekliye zamda iki alternatif Milyonların beklediği haber...Emekliye zamda iki alternatif! Milyonların beklediği haber...#Emekli
17 kent alarmda Peş peşe uyarılar: Yarına dikkat17 kent alarmda! Peş peşe uyarılar: Yarına dikkat#Meteoroloji
Pfizer Kovid-19 için tarih verdi: Bazı bölgeler kurtulacak, bazıları ise...Pfizer Kovid-19 için tarih verdi: Bazı bölgeler kurtulacak, bazıları ise...#Pfizer
Beşiktaşa kötü haber Gece yarısı bizzat açıkladıBeşiktaş'a kötü haber! Gece yarısı bizzat açıkladı#Beşiktaş
Survivorda aşk üçgeniSurvivor'da aşk üçgeni#Altın Fiyatları
Pekin 2022 ilk değil Tarihin en büyük Olimpiyat boykotu neden başarısız olduPekin 2022 ilk değil! Tarihin en büyük Olimpiyat boykotu neden başarısız oldu?#Berlin Olimpiyatları
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİYılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ#Seyahat
Bakan Nebati asgari ücreti değerlendirdi: Toplumun satın alma gücünü arttırdıkBakan Nebati asgari ücreti değerlendirdi: Toplumun satın alma gücünü arttırdık#Asgari Ücret
Ödül töreninde şıklık yarışıÖdül töreninde şıklık yarışı#GQ Türkiye Men Of The Year 2021
Ünlü çiftin ikizleri 4 yaşına geldiÜnlü çiftin ikizleri 4 yaşına geldi! #Anna Kournikova
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Varank açıkladı! Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor

#Mustafa Varank#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#Batarya
Bakan Varank açıkladı Türkiyenin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG ve Farasis ortaklığıyla SIRO otomobil batarya fabrikasının kurulacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da kurulacak olan Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikasının müjdesini verdi. Bakan Varank "Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor!" tweetiyle konuyu duyurdu.

Gözden Kaçmasın

Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Müfredatta önemli bir değişikliğe gittikMilli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Müfredatta önemli bir değişikliğe gittikHaberi Görüntüle

Varank "2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım TOGG ve Farasis ortaklığında SIRO, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak." dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Varank#Sanayi Ve Teknoloji Bakanı#Batarya

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat