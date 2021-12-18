Bakan Varank açıkladı! Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da kurulacak olan Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikasının müjdesini verdi. Bakan Varank "Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor!" tweetiyle konuyu duyurdu.

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Varank "2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım TOGG ve Farasis ortaklığında SIRO, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak." dedi.