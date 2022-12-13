Bakan Varank: 2 milyon liraya kadar destek vereceğiz

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 9. Türkiye İnovasyon Haftası'nda yaptığı konuşmada, "İnovasyon dediğimizde gerçekten geleceğin teknolojileriyle ilgili konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Zoom toplantısını teknolojik gelişme sanan siyasetçilerden de emin olun hiçbir vizyon çıkmaz" diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı'nın desteği, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin(TİM) ev sahipliğinde, 'İnovasyonun Yeni Yüzyılı' temasıyla düzenlenen 9. Türkiye İnovasyon Haftası dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında bugün düzenlenen İnovatim İnovasyon Yarışması ödül törenine katıldı.

2022 yılında 4 basamak daha yükselerek 37'inci sıraya yükseldik" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasında, inovasyon denildiğinde geleceğin teknolojileriyle konuşulması gerektiğini belirterek, "Bakınız, bir muhalefet lideri var. Geçen gün vizyon toplantısı yaptı. Orada şu eleştirilerle karşılaştı, 'Neden siz tuttuğunuz danışmanları Türkiye'ye getirmediniz de Amerika'dan bağlantı yaptınız' denildi. O muhalefet lideri dedi ki; 'Biz canlı bağlantı yaptık. Çünkü Türkiye teknoloji görsün istedik.' İşte böyle bir vizyonla da inovasyon yapamazsınız. İnovasyon dediğinizde geleceğin teknolojilerinden çığır açıcı teknolojilerden bahsetmemiz lazım." dedi.

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Bakan Varank, ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarı olan inovasyonun, tüm sektörleri ve dünyayı değiştirmeye devam ettiğini ifade ederek, "Son kullanıcılar hayatlarını iyileştiren yenilikleri kolayca benimserken, ekonomik anlamda da aslan payı yenilikçi ürünleri ilk geliştiren ülkelerin oluyor. Şüphesiz geçmişte, yeniliklere seyirci kaldığımız zamanlar oldu. Ancak artık inovasyon altyapısı, girişimcilik ekosistemi ve nitelikli işlem kaynağıyla bambaşka bir Türkiye var. Son 20 yılda Türkiye'de AR-GE harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki payını binde 5'ten yüzde 1,13'e çıkarmayı başardık. Ama asıl önemli olan özel sektörün toplam harcamalarının payı yüzde 29'dan yüzde 71'e yükseldi. Yani aslında AR-GE harcamasını sağlıklı bir şekilde özel sektörümüz yapıyor. Bu da ürünlerimizin çok daha albenili, katma değerli hale gelmesini sağlıyor. 2002 yılında yalnızca 40 bin olan tam zaman eşdeğer AR-GE personeli sayısı, 5 kat artarak 222 bine ulaştı. Bakın bizim nüfusumuz 2002 yılında 65 milyondu, şimdi 85 milyon. Buradaki nüfus artışı belli ama, AR-GE alanında çalışan insan kaynağımız 40 binden 220 bine çıkmış. Yani 5 kat burada çalışanlar artmış. Bu da demek ki doğru yolda olduğumuzu bize gösteriyor. Sadece son 1 yılda 23 bin yeni araştırmacı AR-GE ve inovasyon ekosistemine dahil oldu. Bakınız ödül töreninin ardından bir panel gerçekleştirilecek. O da küresel inovasyon endeksi paneli. Ben size şimdiden bu konuyla ilgili önemli bir bilgiyi de vermek istiyorum. Türkiye küresel inovasyon liginde üst sıralara doğru kararlı bir şekilde ilerliyor. 2020'de 51'inci sırada olan ülkemiz 2021 yılında 41'nci sıraya geldi. 2022 yılında 4 basamak daha yükselerek 37'inci sıraya yükseldik" dedi.

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"ŞU ANDA BİZ ÜLKEMİZDE YAPTIKLARIMIZI ANLATTIĞIMIZDA ŞAŞIRIYORLAR"

Rakamların ortada olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "Bu zamana kadar yan gelip yatmış olan, şimdi kalkmış sözüm ona inovasyon dersiyle ilgili bize birtakım iddialarda bulunuyor. Değerli arkadaşlar bakın biz bu başarı hikayesine nasıl yazdık biliyor musunuz? İnovasyonda bu kadar ön plana nasıl çıktık biliyor musunuz? İktidara gelir gelmez ülkemizin teknoloji altyapısına yatırım yaptık. Teknopark sayısını 2'den 97'ye taşıyarak. Firmalarımız tarafından kurulan bin 567 AR-GE ve tasarım merkezinin önünü açarak, onlara destek olarak. Finansal teknolojiler ve mobilite gibi tematik alanlarda özgün projelerin geliştirildiği teknoloji merkezlerinin sayısını 17'ye çıkararak. Tabii sadece bunlar değil, daha birçok araştırma enstitüsü kurduk, seçme merkezi inşa ettik. Kuluçka merkezlerini destekledik. Girişimcilik fonlarında yatırımlar yaptık. Bakın bugün bakanlık kaynaklarıyla hayata geçirdiğimiz fonların büyüklüğü 1,3 milyar liraya ulaştı. Sadece son 4 senede yaklaşık 1,5 milyar dolar büyüklüğünde 85 fon kuruldu ülkemizde. Maalesef geçmiş dönemlerde insanlarımızın neler başarabileceğine o kadar yabancılaştırılmış bir atmosfer oluşturuldu ki, insanlarımızın, gençlerimizin özgüveni o kadar örselendi ki, şu anda biz ülkemizde yapılanları anlattığımızda inanın şaşırıyorlar. Diyorlar ki gerçekten bunları biz mi yapıyoruz? Gerçekten bu ürünleri biz mi üretiyoruz? Sadece değerli arkadaşlar bugün AR-GE ve tasarım merkezlerinde 81 bin araştırmacı çalışıyor" diye konuştu.

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"İMALAT SANAYİNDE DİJİTAL TEKNOLOJİLERDE GELİŞİMİN BİTMESİ AMACIYLA KOBİ'LERİMİZE 2 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK VERECEĞİZ"

Türkiye'de İnovasyon yapı sisteminin geliştiğini belirten Bakan Varank, şunları söyledi: "Ülkemiz artık çip de üretebiliyor. Elektrikli otomobil de üretiyor. İnsansız hava araçları üretiyor. Ancak şunu da unutmamamız lazım. Hızlı dönüşümün yaşandığı dönemlerde bir anlık duraksama dahi bizi yarışın dışına itebilir. Bu manada inovasyonu, sürekli farkındalığı arttıran her etkinliğin ben oldukça önemli olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle Türkiye İnovasyon Haftası'nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Tabi bir inovasyon dediğimizde de gerçekten geleceğin teknolojileriyle ilgili konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Bakınız, bir muhalefet lideri var. Geçen gün vizyon toplantısını yaptı. Ve orada eleştirilerle karşılaştı, 'Neden siz tuttuğunuz danışmanları, Türkiye'ye getirmediniz de Amerika'dan bağlantı yaptınız' eleştirisine o muhalefet lideri dedi ki; 'Biz canlı bağlantı yaptık. Çünkü Türkiye teknoloji görsün istedik.' İşte böyle bir vizyonla da inovasyon yapamazsınız. İnovasyon dediğinizde geleceğin teknolojilerinden çığır açıcı teknolojilerden bahsetmemiz lazım, şu anda zoom toplantısını teknolojik gelişme sanan siyasetçilerden de emin olun hiçbir vizyon çıkmaz. KOBİ gelişim destek programımızda bugün itibariyle imalat sanayinde dijitalleşme açıyoruz. Böylece yerli dijital teknolojiler gelişiminin bitmesi amacıyla, işletme başına 2 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Tabii yerli olarak geliştirilen bu teknolojileri kullanan KOBİ'lerimize de biz destek vereceğiz. Tüm KOBİ'lerimizi KOSGEB web sitesinden bu destek programına başvurmaya devam ediyoruz" diye konuştu.