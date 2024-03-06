Bakan Uraloğlu konuştu: Hiç kimseyi kandırmadık, tutamayacağımız bir söz vermedik

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Büyükçekmece'de endüstriyel mutfak ürünleri üreten bir fabrikayı ziyaret ederek çalışanlarla bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, biz kısa günün karını hesap ederek hiç kimseyi kandırmadık, tutamayacağımız bir söz vermedik. Bu seçim sürecimizdeki yaklaşımımız da budur. Bu seferde özellikle; Büyükçekmece'de AK Parti'mize Cumhur İttifakı'mıza bir fırsat vermenizi, Beylikdüzü'nde, Esenyurt'ta da ilçe belediye başkan adaylarımızı desteklemenizi istiyorum" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Büyükçekmece'de endüstriyel mutfak ürünleri üreten bir fabrikayı ziyaret etti. Ziyaretine, fabrika yöneticileriyle mutfak ürünlerini inceleyerek başlayan Uraloğlu; daha sonra yemekhane bölümünde işçilerle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu'na AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Recep Erol da eşlik etti. Bakan Uraloğlu fabrikada konuşma gerçekleştirdi.

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"MERKEZİ HÜKÜMET İLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İLÇE BELEDİYELERİNİN BİRLİKTELİĞİ KIYMETLİ"

Bakan Uraloğlu, "Genel seçimlerdeki takdiriniz, tercihiniz ne olduysa o tecelli etti ve biz de ona hangi tercihte bulunduysanız saygı duyuyoruz. İstanbul'da 2019'da bir yönetim değişikliği oldu. O günden bu tarafa bizim kimseyi germemize çok da gerek yok, ihtiyacımız da yok. Bazen bazı tespitleri yapmak durumundayız elbette. Merkezi hükümetin, Ulaştırma Bakanlığının siz hiçbir yatırımı durdurduğunu duydunuz mu? Duymadınız, duymazsınız. Biz İstanbulluyu mu cezalandıracaktık? Yüzde 51-52 neyse oranlar, o kadar insanın tercihi farklı ama içinde yüzde 48'in de olduğu bir bütün yüzde 100'ü cezalandıracağız, asla böyle bir davranış içerisinde olmadık. Sizlere ne lazımsa biz onu yapmaya gayret ettik, geri durmadık. Şunu da kaçırmamamız lazım; burada özellikle İstanbul gibi sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük metropollerinden biri olan bir şehirde daha iyi hizmet edebilme noktasında merkezi hükümet ile büyükşehir belediyesinin hemen altındaki ilçe belediyelerinin ekip ruhu, yaklaşımı ve birlikteliği kıymetlidir" dedi.

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"BÜYÜKÇEKMECE ŞİMDİYE KADAR AK PARTİ'Yİ DENEMEDİ"

Uraloğlu, "Büyükçekmece'de Recep Erol kardeşimiz buraya talip. Büyükçekmece şimdiye kadar AK Parti'yi denemedi, deneyelim. Bir beş sene denedik, olmadı değiştiririz, fırsat verelim. Kimseye ayrım yapmaksızın fırsat verelim, deneyelim. Siz bu fırsatları verdiğiniz zaman bizim görevimizi, bizim yükümüzü biraz daha artırır, ağırlaştırırsınız. Niye? Hem biz daha iyisine talip oluyoruz, hem bu vesileyle size söz veriyoruz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere kısa günün karını hesap ederek hiç kimseyi kandırmadık, tutamayacağımız bir söz vermedik. Onun için hep tutabileceğimiz sözleri vermeye gayret ediyoruz. Bu seçim sürecimizdeki yaklaşımımız da budur. Sizlerin, değerli İstanbulluların desteğini istiyoruz. Mutlaka sandığa gidip demokratik hakkınızı kullanın, tercihleriniz çok kıymetli. Bu seferde özellikle Büyükçekmece'de AK Parti'mize Cumhur İttifakı'mıza bir fırsat vermenizi, Beylikdüzü'nde, Esenyurt'ta da ilçe belediye başkan adaylarımızı desteklemenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.