Powell konuştu: Faiz indirmenin uygun olacağını beklemiyoruz

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Fed Başkanı Jerome Powell Ortak Ekonomik Komitesi öncesine Washington DC’de para politikası eylemleri ile ilgili yorumlarda bulunuyor.

Powell'ın açıklamaları şöyle:

Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye doğru hareket ettiğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizlerinin indirmenin uygun olacağını beklemiyoruz.

Gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatlice değerlendireceğiz. İş gücü piyasası görece sıkı olmayı sürdürüyor. Bu yılın bir noktasında politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamak muhtemelen uygun olacaktır. Fed'in kısıtlayıcı duruşu ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

İş gücü talebi hala arzı aşıyor, nominal ücret artışı gevşiyor. İkili hedefler ulaşmaya yönelik riskler daha iyi dengeye gidiyor. Fiyat istikrarının yeniden tesis edilmesi, uzun vadede azami istihdam ve istikrarlı fiyatlara ulaşılması için gerekli zemin hazırlanması açısından şart. Ekonomi ikili hedef konusuna geçen yılda önemli ilerleme kaydetti.