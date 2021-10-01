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Bakan Pakdemirli: Limon üretimi bu yıl daha bereketli

#Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli#Limon#Adana
Bakan Pakdemirli: Limon üretimi bu yıl daha bereketli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana’nın Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’ndeki bir limon üreticisinin bahçesindeki hasat etkinliğine katıldı.

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Daha sonra açıklamalarda bulunan Pakdemirli, bu yıl limonda 1 milyon 750 bin ton üretim beklediklerini aktardı. Geçen yıl ise limon üretiminin 1 milyon 189 bin ton olduğunu hatırlatan Pakdemirli, “Bu sene daha bereketli bir yılla karşı karşıyayız.

Alanlara bakacak olursak 2002 ve 2020’yi karşılaştıracağımız zaman aşağı yukarı ekiliş alanlarında yüzde 100’e varan, yüzde 97 bir artış var ama üretim artışımız da yüzde 126. Bugün itibarıyla limonda Türkiye, kendi kendine yüzde 117 oranında yeterli, yani bunun bir miktarı ihracata gidecek demektir. Dünya ortalaması verimde dekarda 1500 kilogramken bizde aşağı yukarı 2 bin 400 kilograma kadar bir verim var” dedi. Limon üretiminde Mersin’in birinci olduğunu vurgulayan Pakdemirli, Adana’nın da ikinci şehir olduğunu anlattı.

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#Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli#Limon#Adana