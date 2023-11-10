Bakan Özhaseki: Belediyeler daha aktif çalışmalı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçe sunumunu yaptı. Özhaseki, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yılı nedeniyle rahmet ve minnetle andığını söyledi. Bakan Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu söyledi. Alpler'den Himalayalar'a doğru uzanan hat üzerinde deprem riski taşıyan 5 ülkeden birinin Türkiye olduğunun altını çizen Özhaseki, "Bu gerçeklikten hareketle çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Topraklarımızın yüzde 66'sı, nüfusumuzun ise yüzde 71'i birinci ve ikinci dereceden deprem riski altında. Son bir asırda denizlerimiz dahil olmak üzere 226 tane 6 ve üzeri deprem meydana geldi. Karada meydana gelen deprem sayısı ise 60'tan fazla ve bu depremler neticesinde 130 bin canımızı toprağa verdik" ifadelerini kullandı.

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'2 MİLYON CİVARINDA YAPININ HASAR TESPİTİ YAPILDI'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin, bin yılda yaşanılan en büyük felaket olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Özhaseki, "Depremin ilk dakikasından itibaren devletimiz sahadaydı, afet bölgesindeydi. Deprem bölgesinde 6 milyondan fazla bölüm içeren 2 milyon civarında yapının hasar tespiti yapılmıştır. 680 bin konut, 170 bin dükkan, depo, ahır gibi tek katlı bağımsız bölümlerin ağır hasar aldığı ve kullanılamaz hale geldiğini tespit ettik" diye konuştu.

'YIL SONUNA KADAR 46 BİN KONUTUMUZU TESLİM EDECEĞİZ'

Özhaseki, afetten zarar gören illerde Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle 200 bin konutun inşasına başladıklarını kaydetti. İnşaatların hızla devam ettiklerini belirten Özhaseki, "Yıl sonuna kadar 46 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Bakanlık olarak bütün imkan ve kabiliyetlerimizle bölgedeyiz. Önceliğimiz deprem bölgesi" dedi.

İller Bankası aracılığıyla depremlerden etkilenen illerde, yeniden inşa faaliyetleri kapsamında altyapı çalışmaları için yerel yönetimlere 40 milyar TL hibe desteği verdiklerini ifade eden Özhaseki, "Hatay'a 11 milyar lira, Kahramanmaraş'a 8 milyar lira, Adıyaman'a 4,5 milyar lira, Gaziantep'e 3,7 milyar lira, Malatya'ya 3 milyar lira, Şanlıurfa'ya 2,3 milyar lira, Adana'ya 2,2 milyar lira, Diyarbakır ve Osmaniye'ye 2,1'er milyar lira, Mersin'e 1,1 milyar lira verdik" diye konuştu.

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'2,2 MİLYON BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DÖNÜŞÜMÜNÜ TAMAMLADIK'

Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Özhaseki, Türkiye genelinde yaklaşık 6 milyon bağımsız bölümün risk altında olduğunu ifade etti. 2 milyon bağımsız bölümün acil dönüşmesi gerektiğini belirten Özhaseki, "2012'den bugüne kadar kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor. 2012'den bugüne kadar Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Bakanlığımızca 480 milyar TL değerinde kaynak kullanıldı" diye konuştu.

İstanbul'da da 7,5 milyon bağımsız bölümden 600 bin bağımsız bölümün acil dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Özhaseki, "2012 yılından bu yana kentsel dönüşüm projeleriyle 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü sağladık. Şu anda İstanbul'da 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşüm süreci ise devam ediyor. 2012'den bugüne kadar kentsel dönüşüm projeleri kapsamında İstanbul'da 127 milyar 926 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdik. İstanbul'da acil dönüşmesi gereken 600 bin konut başta olmak üzere riskli 1,5 milyon bağımsız bölümü 5 yıl içerisinde dönüştürüp afetlere karşı dirençli hale getireceğiz" dedi.

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'YARISI BİZDEN'E 1 MİLYON 233 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM MÜRAACATI YAPILDI'

Yarısı Bizden kampanyasına da değinen Bakan Özhaseki, "Bugüne kadar toplam 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için müracaat yapıldı. Yüzde yüz uzlaşma sağlanan bina sayısı ise 14 bindir. Bu da yaklaşık 72 bin bağımsız bölüme denk geliyor. Yarısı Bizden'de yüzde 100 anlaşma sağlayan ve riskli yapılarda oturan vatandaşlarımız öncelikli olarak faydalanacaktır. En az 200 bin konutu dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'BELEDİYELER DAHA AKTİF ÇALIŞMALI'

Belediyelerin kentsel dönüşüm noktasında daha aktif çalışması gerektiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, şöyle dedi:

"Kentsel dönüşümün 3 paydaşı var; Bakanlık, belediye, vatandaş. Çatı kuruluşumuz Bakanlığımız. Düzenlemeyi biz yapıyoruz, belediye ve vatandaş ile birlikte yürütüyoruz. Afet bölgesinin yeniden imar ve inşası da bu 3 sacayağı üzerinden ilerliyor. Biz her ne kadar büyük bir çaba ile gece gündüz demeden çalışsak da maalesef yerel yönetimler, özellikle bazı belediyeler yeteri kadar emek sarf etmiyorlar. Durumun ciddiyetinden uzak bir şekilde hareket ediyorlar. Kolaycı bir söz bulmuşlar; 'Biz rantsal dönüşüm istemiyoruz.' Ben de onlara dönüp her seferinde diyorum ki; 'Allah'ınızı severseniz rantsal dönüşüm yapmayın; elinizde yasa var, imkan var. Kentsel dönüşüm yapmak için ortaya çıkın, doğru program yapın, sonuna kadar destek.' Ama riskli bir iş, kolay değil. Düğünlere gitmek kolay, cenazelere gitmek kolay, sokaklarda gezmek kolay. Ne yazık ki bazı belediye başkanı arkadaşlarımız deprem kapısına geldiği halde kımıldamadan bir polemik konusuyla bu işi götürmekte de devam ediyor. Bu da işin en üzücü tarafı."

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Özhaseki, 2024 yılı bütçe teklifinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bütçesinin, 271 milyar 741 milyon 383 bin TL olduğunu söyledi.