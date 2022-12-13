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Bakan Nebati: Çarklar hızla dönmeye devam etmektedir

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#Nureddin Nebati#Ekonomi#Sanayi Üretimi
Bakan Nebati: Çarklar hızla dönmeye devam etmektedir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 12:45

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Ekim ayı; ara malında, dayanıklı tüketim malında, sermaye malında üretimin güçlendiği bir ay olurken yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, güçlü gelen sanayi üretimi verisini sosyal medya platformu Twitter'dan değerlendirdi. Bakan Nebati "Türkiye'de sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış göstermiştir" dedi.

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Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Durgunluk riski ile karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış göstermiştir.

Ekim ayı; ara malında, dayanıklı tüketim malında, sermaye malında üretimin güçlendiği bir ay olurken yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir.

Dün verisi açıklanan istihdamdaki artışın ardından sanayi üretimindeki yükseliş, Türkiye Ekonomi Modelinin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir.

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#Nureddin Nebati#Ekonomi#Sanayi Üretimi

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